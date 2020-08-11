В Литве Тихановской предоставили жилье и охрану

По его словам, она приехала в Литву после давления со стороны властей Белоруссии, при этом должностные лица этой страны «не препятствовали отъезду, даже помогли», передает «Интерфакс». «У нее не было особого выбора, как только покинуть страну», - сказал министр.

10 августа вечером Тихановская зашла в Центризбирком Белоруссии, затем с ней прервалась связь, а наутро стало известно, что она уехала в Литву.

Дети Тихановской приехали в Литву еще раньше. О том, что она их вывезла из Белоруссии в одну из стран ЕС, стало известно в середине июля. «У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву», - сказал министр.

Обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Белоруссии, добавил Линкявичюс. В Литву вместе со Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже находятся в Литве.Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила Tut.by, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», - рассказала Ковалькова.

Утром Тихановская опубликовала в канале «Страна для жизни» видеообращение под названием «Я уехала к детям». «Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение», - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что приняла его «абсолютно самостоятельно»: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни муж - известный оппозиционный блогер Сергей Тихановский - не могли повлиять на это.