Французские истребители будут пролетать над Эстонией на малой высоте

Дислоцированные на авиабазе Эмари французские пилоты на этой неделе совершат на истребителях Mirage 2000-5 тренировочные полеты над Эстонией.
Полеты пройдут в среду и четверг над Западной, Центральной и Южной Эстонией на высоте не менее 152 метров с 15 до 16.15, передал главный штаб Сил обороны. Самолеты могут пролетать над населенными пунктами или отдельными хуторами во время перелета с одного полигона на другой, но они будут по возможности избегать населенных пунктов.
Обеспечивающие охрану воздушного пространства самолеты дислоцированы на авиабазе Эмари. Сейчас воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы охраняют французские истребители Mirage 2000-5.