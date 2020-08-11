Французские истребители будут пролетать над Эстонией на малой высоте

Полеты пройдут в среду и четверг над Западной, Центральной и Южной Эстонией на высоте не менее 152 метров с 15 до 16.15, передал главный штаб Сил обороны. Самолеты могут пролетать над населенными пунктами или отдельными хуторами во время перелета с одного полигона на другой, но они будут по возможности избегать населенных пунктов.