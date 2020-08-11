Вт, 11.08.2020
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Французские истребители будут пролетать над Эстонией на малой высоте

Mirage 2000-5.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Дислоцированные на авиабазе Эмари французские пилоты на этой неделе совершат на истребителях Mirage 2000-5 тренировочные полеты над Эстонией.

Полеты пройдут в среду и четверг над Западной, Центральной и Южной Эстонией на высоте не менее 152 метров с 15 до 16.15, передал главный штаб Сил обороны. Самолеты могут пролетать над населенными пунктами или отдельными хуторами во время перелета с одного полигона на другой, но они будут по возможности избегать населенных пунктов.

Обеспечивающие охрану воздушного пространства самолеты дислоцированы на авиабазе Эмари. Сейчас воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы охраняют французские истребители Mirage 2000-5.

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