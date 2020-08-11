Немецкий специалист о российской вакцине: это рискованный эксперимент на людях

Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназит из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге, специализирующегося на новых инфекционных болезнях, скептически отозвался о регистрации в России вакцины против коронавируса. "До сих пор не было никаких опубликованных данных о вакцине, и это представляет собой достаточно большие сложности", - заявил Шмидт-Каназит в интервью агентству dpa во вторник, 11 августа. "Я с очень-очень большой сдержанностью реагирую на разрешение применять ее", - добавил медик. По его словам, исследователи не имели возможности дать препарату независимую оценку.

Йонас Шмидт-Каназит подчеркнул, что при подобной работе следует ориентироваться на глобальные стандарты в изучении и испытании вакцин, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек, "в любом случае очень важно использовать безопасную вакцину и знать, каковы возможные побочные эффекты", пояснил немецкий вирусолог.

Он заметил, что если такой препарат будет недостаточно эффективным, то его применение может вызвать противоположный эффект. На Филиппинах, к примеру, после неудачной прививочной кампании против лихорадки денге жители стали массово отказываться и от коревой вакцины, что привело к вспышке данного заболевания. "Население имело полное право не доверять вакцине (от лихорадки. - прим.ред.) и чувствовало себя как подопытные кролики", - добавил врач.

"Рискованный эксперимент на людях"

В свою очередь глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал действия России. "Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы - это рискованный эксперимент на людях", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. "Это - безответственно, уже на этой стадии прививать целые группы населения", - считает Райнхард.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила Минздраву РФ письмо, в котором, в частности, утверждала: "Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования". "Официально на начало августа 2020 года препарат получили менее ста человек", - говорилось в послании АОКИ. "Особо стоит подчеркнуть высокие риски регистрации препарата до завершения фазы III. Именно в ходе этой фазы получаются основные доказательства эффективности, а также собирается информация о нежелательных реакциях, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов", - указывалось далее в письме.