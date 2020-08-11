«Люди молчали 26 лет»: боксер Иван Баранчик поддержал протестующих белорусов

"Жыве Беларусь. Белорусы - это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать. Посмотрите на людей на улицах: у них в руках нет оружия. Они не хотят войны. Они хотят быть услышанными. Они молчали на протяжении 26 лет", - написал 27-летний боксер.

"Интернет отключен по всей стране уже два дня, никто не может связаться со своими родными. Белорусы, находящиеся в Белоруссии сейчас, вы сделаете это. Вы сильные", - добавил уроженец Хабаровского края.

После оглашения президентских выборов в Белоруссии, на которых по официальным данным действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, в Минске и других городах страны проходят акции протеста. Участники акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.