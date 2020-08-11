Сбежавший в лес с места ДТП водитель сам позвонил в полицию

В воскресенье около 21.30 на 150-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга возле перекрестка Ныо автомобиль Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу BMW, у которого в свою очередь был прицеп с другим автомобилем. После ДТП водитель Fiat скрылся с места происшествия и полицейские стали его искать. На следующий день водитель сам позвонил в полицию, пишет Tartu Postimees.

Участковый Тартумаа Алик Сяде рассказал сегодня, что поскольку было неизвестно, здоров или пострадал в ДТП виновник аварии, то вечером 9 августа основная цель полиции была быстрее найти этого человека. В ходе прочесывания местности поисковая команда обнаружила принадлежащие сбежавшему ключи от Fiat, но его найти не удалось.

«К сожалению, его телефон был выключен и также близкие и знакомые ничего о нем не слышали», - добавил участковый.

В преддверии ночи поиски были завершены, чтобы в том же месте развернуть новые поиски в понедельник уже при дневном свете. «Когда полицейские пытались на местности найти какие-то следы водителя, он сам позвонил в полицию и сообщил, что добрался до дома, - рассказывает Алик Сяде. - Он признал вину в аварии и рассказал о причинах бегства. У сидевшего за рулем Fiat нет водительских прав, поэтому он решил сбежать с места происшествия в лес. Также он заверил, что не получил в ДТП сильных травм, но беспокоился о состоянии здоровья других участников ДТП, и пообещал на всякий случай обратиться к врачу».