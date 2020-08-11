Фото: в Тарту студенты организовали митинг в поддержку белорусов

«Мы неравнодушны к событиям, происходящим в Белоруссии, у некоторых из нас там родственники, - сказал один из участников митинга. - Мы вышли поддержать белорусов в их мирном протесте, где слово мирный — ключевое».

С 9 августа в Республике Беларусь продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, которые применяют слезоточивый газ, водометы и стреляют резиновыми пулями. Следить вместе с Rus.Postimees, что сейчас происходит в Белоруссии, можно здесь.