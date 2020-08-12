Неожиданная Елена Скульская: о красоте, о возрасте, о страсти

- Тогда давайте поговорим о конкретном тексте – вашем романе «Самсон выходит из парикмахерской», который, как мы уже говорили, вышел к вашему юбилею и сразу на двух языках. Читатель из Петербурга не знает, кто такой, например, добрый директор Маргус, ему все равно, кто на самом деле возглавляет сейчас Русский театр, он воспринимает и текст, и иронию, и ваш сарказм по-своему, на уровне текста. Местные читатели, и это совершенно логично, сравнивают и сопоставляют, и смотрят, как пишут читатели нашего портала – «вы их там пропесочьте!» – смотрят, как вы их там пропесочили. По-моему, когда-то так же воспринимали «Алмазный мой венец»?

- О, мы с вами это помним! Когда вышел катаевский «Алмазный моя венец», мой папа спросил: «Ты всех там разгадала?» Там были цитаты, портреты, мы читали и отгадывали, и это было колоссальным наслаждением.

Елена Скульская с отцом, писателем Григорием Михайловичем Скульским. ФОТО: Частный архив.

- Будет ли колоссальным наслаждением чтение вашего романа и отгадывание его персонажей?

- Я знаю, что люди, которые не находят там себя, получают большее удовольствие от чтения, чем те, которые себя там нашли и узнали. Но что мне было необыкновенно приятно, это то, что нашлось достаточное количество людей, которых я вообще не имела в виду, но которые настаивали на том, что в романе я вывела именно их.

- Вы отрицаете, что в романе есть карикатурное изображение конкретных людей?

- Нет, я не отрицаю, я просто знаю законы, связанные с авторским правом. Чтобы вывести человека в качестве литературного персонажа под его настоящим именем, нужно получить его согласие. Так у меня было с режиссером Иваном Стрелкиным, который сам попросил не менять его фамилию. Но он так же шаржирован, как и другие персонажи романа.

- В романе два персонажа, которые очень похожи на вас – Мария Драй и Елена Скульская. Почему произошло такое раздвоение личности?

- Оно обусловлено тем, что лирическая героиня не должна быть близка по возрасту к семидесятилетнему автору. К тому же я постаралась сделать себя максимально неприятным персонажем.

- Мой однокашник Владимир Брагин, блестящий филолог, к сожалению ушедший из жизни, говорил мне: «Никогда не пиши о себе плохо»...