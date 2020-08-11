Вт, 11.08.2020
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  • Главы МИД восьми стран, в том числе и Эстонии, обратились с совместным заявлением к властям Белоруссии

Главы МИД восьми стран, в том числе и Эстонии, обратились с совместным заявлением к властям Белоруссии

Протест в Минске.

ФОТО: Nataliya Fedosenko/Nataliya Fedosenko/TASS

Главы МИД Северных и Балтийских стран в совместном заявлении выразили обеспокоенность насилием в Республике Беларусь и призвали белорусские власти прекратить преследование политических противников.

Главы МИД Эстонии, Исландии, Литвы, Латвии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании в принятом во вторник совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность насилием, с которым в Республике Беларусь подавляют последовавшие за выборами протесты, проводящиеся в качестве реакции на сообщения об обширных фальсификациях на выборах, передал МИД.

«Сообщения о физических травмах, причиненных протестующим, внушают крайнюю тревогу», - говорится в заявлении.

По оценке министров, проведенные в Белоруссии выборы президента не соответствуют международным обязательствам страны и признанным во всем мире нормам демократии и правового государства, они не были свободными и честными.

Министры призывают официальные власти Республики Беларусь прекратить преследование политических противников, немедленно освободить всех несправедливо задержанных, уважать права и свободы человека. Министры также просят белорусское правительство немедленно инициировать реальный политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Главы МИД восьми стран заявили, что продолжат оказывать поддержку белорусскому народу и будут внимательно следить за происходящим в стране.

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