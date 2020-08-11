Главы МИД восьми стран, в том числе и Эстонии, обратились с совместным заявлением к властям Белоруссии

Главы МИД Эстонии, Исландии, Литвы, Латвии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании в принятом во вторник совместном заявлении выразили серьезную обеспокоенность насилием, с которым в Республике Беларусь подавляют последовавшие за выборами протесты, проводящиеся в качестве реакции на сообщения об обширных фальсификациях на выборах, передал МИД.

«Сообщения о физических травмах, причиненных протестующим, внушают крайнюю тревогу», - говорится в заявлении.

По оценке министров, проведенные в Белоруссии выборы президента не соответствуют международным обязательствам страны и признанным во всем мире нормам демократии и правового государства, они не были свободными и честными.

Министры призывают официальные власти Республики Беларусь прекратить преследование политических противников, немедленно освободить всех несправедливо задержанных, уважать права и свободы человека. Министры также просят белорусское правительство немедленно инициировать реальный политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия.