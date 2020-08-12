Ср, 12.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей
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  • Студия Postimees: карантин вместо отпуска – стоит ли бояться отмены рейсов?

Студия Postimees: карантин вместо отпуска – стоит ли бояться отмены рейсов?
10.30

Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак. Смотрите интервью в 10.30!

  • Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой?
  • Есть ли вероятность того, что чартерные рейсы начнут отменять и путешественники окажутся в ловушке? 
  • Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?
  • Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?
  • На данный момент в Эстонии предлагаются «пляжные» турпакеты с прямым перелетом в Грецию, Тунис и Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?

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