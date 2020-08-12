Студия Postimees: карантин вместо отпуска – стоит ли бояться отмены рейсов?
Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак. Смотрите интервью в 10.30!
- Может ли запланированный отпуск снова оказаться под угрозой?
- Есть ли вероятность того, что чартерные рейсы начнут отменять и путешественники окажутся в ловушке?
- Насколько хрупок рынок внешнего туризма в посткоронавирусное время?
- Много ли удалось отыграть на внутреннем туризме?
- На данный момент в Эстонии предлагаются «пляжные» турпакеты с прямым перелетом в Грецию, Тунис и Грузию. Есть ли какая-то уверенность, что добавятся новые направления?