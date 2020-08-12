Еврокомиссия одобрила многомиллионную финансовую помощь авиакомпании Nordica

Вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер пояснила, что Nordica занимает важное место в экономике Эстонии и обеспечивает воздушное сообщение страны: "Она является крупнейшим работодателем в авиационной отрасли страны, а вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб авиационному сектору, и компания понесла большие убытки. Чтобы Nordica могла продолжить свою деятельность, ей можно помочь без ущерба конкуренции".

В соответствии с программой временной помощи, Эстония проинформировала Еврокомиссию, что собирается увеличить акционерный капитал Nordica на 22 млн евро и предоставить компании кредит в размере восьми миллионов евро со сроком погашения не более шести лет (общая сумма помощи составит 30 млн евро).