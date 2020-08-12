Еврокомиссия одобрила многомиллионную финансовую помощь авиакомпании Nordica

Европейская комиссия утвердила решение правительства Эстонии увеличить уставной капитал государственной авиакомпании Nordica Aviation Group AS (Nordica) и предоставить ей кредит, оказав предприятию помощь на общую сумму в 30 миллионов евро, пишет Rus.ERR.
Вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер пояснила, что Nordica занимает важное место в экономике Эстонии и обеспечивает воздушное сообщение страны: "Она является крупнейшим работодателем в авиационной отрасли страны, а вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб авиационному сектору, и компания понесла большие убытки. Чтобы Nordica могла продолжить свою деятельность, ей можно помочь без ущерба конкуренции".
В соответствии с программой временной помощи, Эстония проинформировала Еврокомиссию, что собирается увеличить акционерный капитал Nordica на 22 млн евро и предоставить компании кредит в размере восьми миллионов евро со сроком погашения не более шести лет (общая сумма помощи составит 30 млн евро).
По условиям получения госпомощи, компания не имеет права выплачивать проценты по облигациям третьим лицам, пока не будет выплачено государству не менее 75% от суммы взноса в акционерный капитал. Вознаграждение и премии руководству компании будут ограничены, а также авиакомпании запрещено приобретать более 10% акций конкурирующих компаний в той же сфере.