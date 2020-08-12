Прокуратура: Андрус Веэрпалу будет обвинен в содействии употреблению допинга

Австрийская прокуратура намерена отдать под суд не только эстонских лыжников Андреаса Веэрпалу и Карела Таммъярва, арестованных по делу о кровяном допинге на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде весной 2019 года, но и двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу, который присутствовал на соревнованиях в качестве тренера казахстанской сборной.

За последние полгода 49-летний Веэрпалу не давал ни единого комментария. В то же время очевидно, что он помогал своему сыну Андреасу Веэрпалу с кровяным допингом, а также, вероятно, имеет отношение к приему запрещенного вещества его бывшим подопечным Алексеем Полтораниным.

В австрийской прокуратуре подтвердили, что Андрусу Веэрпалу будет предъявлено обвинение в содействии употреблению допинга: "Он разрешил одному спортсмену и допинговому врачу во время чемпионата мира в Зеефельде заниматься в своем гостиничном номере кровяным допингом. В результате мошенничества был причинен ущерб более чем на 5000 евро".

По данным прокуратуры Иннсбрука, Веэрпалу стал прибегать к запрещенным методам в сезоне 2016/2017. "Своим спонсорам он нанес ущерб в размере 12 000 евро", - сообщили в прокуратуре.