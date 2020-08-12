Они — белорусские женщины: дают отпор милиции, протестуют и отвечают на сексистские фразы Лукашенко

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. После объявления первых результатов начались массовые протесты, столкновения с силовиками и милицией. Все это происходит до сих пор - люди не согласны с результатами голосования, пишет Русский TVNET.

Как пишет «Медуза», Александр Лукашенко назвал выборы праздником, а кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее сторонниц - овечками.

Во всех самых популярных соцсетях с Лукашенко не согласны. Тихановскую поддерживают и после того, как она покинула страну, а смелые белоруски восхищают и вдохновляют пользователей.

Вот, наверное, одно из самых первых видео, на котором женщина дала свой ответ на вопрос, страшно ли ей находиться на акции протеста:

— Гранаты бросают... Вам тут не страшно?

— Неа. Я в детском саду работала. Мне уже ничего не страшно.



Женщины Беларуси прекрасны ❤️ pic.twitter.com/2BlrlGwRIU — Илья Яшин (@IlyaYashin) August 10, 2020

Без слов:

Пацаны, найдите её и женитесь. pic.twitter.com/2ZGiBRfr6E — Pardon My Estonian (@Paznjak) August 11, 2020

Смелостью и выдержкой женщин можно только восхищаться и желать им сил, а также того, чтобы они не пострадали. На этом видео девушки пытаются остановить бойцов ОМОНа, избивающих участника протестов:

ОСТОРОЖНО! Шокирующие кадры



«Кажется, скоро бандитов в чёрном начнут сжигать. Посмотрите, как рьяно они избивали женщину ногами», — пишет NEXTA Live, комментирую это видео. pic.twitter.com/leIB9nC94U — PR® (@max69xam) August 11, 2020

Девушка просит ОМОН «послушать свою совесть хоть раз»:

Видео задержания юноши в Минске в районе метро Пушкинская. Молодой человек говорит, что ему 15 лет. Девушка рядом, снимающая происходящее на видео, просит ОМОН “послушать свою совесть хоть раз”. pic.twitter.com/FS4MTzk6ka — bbcrussian (@bbcrussian) August 11, 2020

Некоторые девушки в TikTok пытаются приободрить своих земляков и всех неравнодушных:

Не менее интересное и воодушевляющее - это видео, где 42 девушки объединились, вспомнили неоднозначные высказывания Александра Лукашенко в адрес белорусских женщин и ответили на них. Вышло честно, проникновенно и жизненно:

В вышеупомянутом ролике под названием «Я - белоруска, я - личность» можно слышать ряд неоднозначных цитат Лукашенко, например:

«Двое детей - это ваши, третий - это мой»,

«Она рухнет, бедолага»,

«Призвание женщины - украшать мир»,