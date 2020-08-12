12 августа 2020, 9:19
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Они — белорусские женщины: дают отпор милиции, протестуют и отвечают на сексистские фразы Лукашенко
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В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. После объявления первых результатов начались массовые протесты, столкновения с силовиками и милицией. Все это происходит до сих пор - люди не согласны с результатами голосования, пишет Русский TVNET.
Как пишет «Медуза», Александр Лукашенко назвал выборы праздником, а кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее сторонниц - овечками.
Во всех самых популярных соцсетях с Лукашенко не согласны. Тихановскую поддерживают и после того, как она покинула страну, а смелые белоруски восхищают и вдохновляют пользователей.
Вот, наверное, одно из самых первых видео, на котором женщина дала свой ответ на вопрос, страшно ли ей находиться на акции протеста:
— Гранаты бросают... Вам тут не страшно?— Илья Яшин (@IlyaYashin) August 10, 2020
— Неа. Я в детском саду работала. Мне уже ничего не страшно.
Женщины Беларуси прекрасны ❤️ pic.twitter.com/2BlrlGwRIU
Без слов:
Лукашенко: «Протестующие обкуренные, пьяные, с наркотиками»— Илья Яшин (@IlyaYashin) August 11, 2020
Протестующие: pic.twitter.com/4wGzX4isQF
Пацаны, найдите её и женитесь. pic.twitter.com/2ZGiBRfr6E— Pardon My Estonian (@Paznjak) August 11, 2020
Смелостью и выдержкой женщин можно только восхищаться и желать им сил, а также того, чтобы они не пострадали. На этом видео девушки пытаются остановить бойцов ОМОНа, избивающих участника протестов:
ОСТОРОЖНО! Шокирующие кадры— PR® (@max69xam) August 11, 2020
«Кажется, скоро бандитов в чёрном начнут сжигать. Посмотрите, как рьяно они избивали женщину ногами», — пишет NEXTA Live, комментирую это видео. pic.twitter.com/leIB9nC94U
Девушка просит ОМОН «послушать свою совесть хоть раз»:
Видео задержания юноши в Минске в районе метро Пушкинская. Молодой человек говорит, что ему 15 лет. Девушка рядом, снимающая происходящее на видео, просит ОМОН “послушать свою совесть хоть раз”. pic.twitter.com/FS4MTzk6ka— bbcrussian (@bbcrussian) August 11, 2020
Некоторые девушки в TikTok пытаются приободрить своих земляков и всех неравнодушных:
@hve_ya
##выборы2020 ##выборывбеларуси ##беларусь ##тихановская ##лукашенко ##верымможампераможам♬ оригинальный звук - hve_ya
Не менее интересное и воодушевляющее - это видео, где 42 девушки объединились, вспомнили неоднозначные высказывания Александра Лукашенко в адрес белорусских женщин и ответили на них. Вышло честно, проникновенно и жизненно:
В вышеупомянутом ролике под названием «Я - белоруска, я - личность» можно слышать ряд неоднозначных цитат Лукашенко, например:
- «Двое детей - это ваши, третий - это мой»,
- «Она рухнет, бедолага»,
- «Призвание женщины - украшать мир»,
а также многие другие фразы о «предназначении женщин», «лесбиянстве» и о том, что «женщина должна рожать».