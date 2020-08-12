Чиновница с гигантской зарплатой убедительно показала класс

Иное видение Илиссон нового объединенного учреждения, которое теперь заменяет Эстонский центр по работе с молодежью, Фонд инфотехнологий образования, а также фонды Innove и Archimedes, освещалось в СМИ в меньшем объеме. В свой второй рабочий день, а, как оказалось, у нее нет пока своего кабинета, только пустой стеклянный куб, Илиссон пригласила журналистов в располагающийся в городке Юлемисте Департамент по делам образования и молодежи, чтобы лучше познакомиться.

Место встречи располагалось на первом этаже здания с толстыми известняковыми стенами. Зал заполнен впечатляющим количеством светло-синих пластмассовых стульев на колесиках, которые снабжены откидными столиками, которые, если добавить ремни безопасности, отлично подошли бы для малышей гигантских размеров. Стульев в помещении около полусотни, их так много, что задняя часть зала просто забита ими. Журналистов – с десяток, но если судить по количеству чашек у термоса с кофе, ждали больше. Секундная стрелка белых пластмассовых часов, прикрепленных к каменной стене, неустанно тикает, часы вот-вот пробьют два.

«Начнем? Или как? Опаздывающих ждем пять минут?» - интересуется Илиссон у некоей точки перед собой: словно у зала, но в то же время у руководителя отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Тарму Курма, вид которого – солнечные очки задраны на лоб – излучает классическую уверенность в себе.

Сама Илиссон определяется сложнее, поскольку описание внешности женщины-руководителя - для журналиста сродни хождению по минному полю. В любом случае уверенности в себе у нее много, хотя она скорее скрытая, внутренняя.

«Мы договорились, что Тарму будет скорее молчать, это мое мероприятие, приглашение по моей просьбе», - знакомит она с правилами игры. Да, манера представления нового руководителя чем-то напомнила рекомендацию бывшего президента США Теодора Рузвельта (1859-1919) говорить мягко, но держать под рукой дубину.

Безукоризненно гладкие предложения

Понятно, дубины видно не было, но на переднем плане расположился огромный стакан с водой. Его Илиссон держала в руках все те двадцать минут, в течение которых она говорила с залом – иногда обеими руками. Сумка с компьютером – позже до уха долетит фраза в стиле «где мой компьютер, там и мой кабинет» - оставлена на подоконнике чуть в стороне.