Офис в бизнес-центре: сколько стоит аренда в Таллинне?

Из-за пандемии коронавируса в Эстонии многие компании брали платежные каникулы или вовсе отказались от офисных помещений, переведя сотрудников на дистанционную форму работы. Некоторые отправили коллег работать в коворкинги. Но офисные помещения остаются для компаний в приоритете. И тем более для тех предприятий, которые показали хороший рост во время пандемии. В основном это IT-компании. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая успешно ведет бизнес на Украине и прошла период коронавируса с невероятным ростом, считает, что цены на аренду офисов в Таллинне падать не будут.

«В среднем стоимость аренды квадратного метра офиса в Таллинне составляет 10-11 евро. Можно снять и за 5 евро, но подальше от центра. В Таллинне сейчас свободных офисных площадей достаточно. Правда произошла некоторая ротация. Некоторые компании переехали в офисы классом выше, другие - классом ниже, а третьи вообще перевели сотрудников на удаленную работу. В ближайшие пару лет появятся еще несколько бизнес-центров, с площадями до 20 тысяч квадратных метров. Спрос есть, — говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. — Хорошая среда для ведения бизнеса и э-резидентство делают свое дело. Количество айтишников за последние пару лет выросло на треть. А IT из всех сегментов бизнеса растут быстрее всего, принося в бюджет страны хорошие деньги в виде налогов. Так что простоя офисов в Таллинне наблюдаться не будет».

В Таллинне десятки бизнес-центров. Для анализа были взяты разные по величине здания. Одни находятся в центре, другие чуть ли не на окраине города. Сколько же стоит аренда?

1. Metro Plaza

Metro Plaza ФОТО: Mihkel Maripuu

Адрес: Виру вяльяк, 2

Бизнес-центр Metro Plaza находится в центре Таллина, на площади Виру. Имеет семь этажей. Тут сдается под офисы примерно 5500 м2. На первом этаже расположены рестораны и магазины, а офисные помещения занимают с 3 по 7 этаж. В офисном центре есть подземный гараж и собственная терраса.

Цены:

1. Коворкинг-стол в общем офисном помещении - от 178 евро в месяц

2. Офис без окна (макс. на 2 человека) - от 500 евро в месяц

3. Офис с окнами (макс. на 2 человека) - от 620 евро в месяц

4. Офис с окнами (до 3 человек) - от 800 евро в месяц

5. Офис (3+ чел.) - цена от 1100 евро в месяц.

Подробнее - ЗДЕСЬ.

2. Maakri Kvartal

Адрес: Maaкри, 19/1

Maakri Kvartal. ФОТО: Joakim Klementi

Офисное здание высотой более 100 метров в центре Таллинна. В общей сложности, в квартале есть семь коммерческих зданий, с общей арендной площадью 22 000 м2. И 85% подходят для офисных площадей. Для офиса на одном этаже тут можно подобрать помещение до 795 кв.м.

Например, офис площадью 430 кв.м. в этом центре обойдется в 6888 евро. В среднем - 16 евро за м2.

Подробнее - ЗДЕСЬ.

3. Triumph Plaza

ФОТО: Triumph Plaza

Адрес: Нарва-маантеэ, 7