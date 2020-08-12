Офис в бизнес-центре: сколько стоит аренда в Таллинне?

Какова стоимость аренды офисных помещений в разных районах Таллинна? Что предлагают большие и маленькие бизнес-центры? Специалисты эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали рынок столицы Эстонии.
Из-за пандемии коронавируса в Эстонии многие компании брали платежные каникулы или вовсе отказались от офисных помещений, переведя сотрудников на дистанционную форму работы. Некоторые отправили коллег работать в коворкинги. Но офисные помещения остаются для компаний в приоритете. И тем более для тех предприятий, которые показали хороший рост во время пандемии. В основном это IT-компании. Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая успешно ведет бизнес на Украине и прошла период коронавируса с невероятным ростом, считает, что цены на аренду офисов в Таллинне падать не будут.
«В среднем стоимость аренды квадратного метра офиса в Таллинне составляет 10-11 евро. Можно снять и за 5 евро, но подальше от центра. В Таллинне сейчас свободных офисных площадей достаточно. Правда произошла некоторая ротация. Некоторые компании переехали в офисы классом выше, другие - классом ниже, а третьи вообще перевели сотрудников на удаленную работу. В ближайшие пару лет появятся еще несколько бизнес-центров, с площадями до 20 тысяч квадратных метров. Спрос есть, — говорит Артем Уманец, член правления RIA.com Marketplaces. — Хорошая среда для ведения бизнеса и э-резидентство делают свое дело. Количество айтишников за последние пару лет выросло на треть. А IT из всех сегментов бизнеса растут быстрее всего, принося в бюджет страны хорошие деньги в виде налогов. Так что простоя офисов в Таллинне наблюдаться не будет».
В Таллинне десятки бизнес-центров. Для анализа были взяты разные по величине здания. Одни находятся в центре, другие чуть ли не на окраине города. Сколько же стоит аренда?
1. Metro Plaza
Адрес: Виру вяльяк, 2
Бизнес-центр Metro Plaza находится в центре Таллина, на площади Виру. Имеет семь этажей. Тут сдается под офисы примерно 5500 м2. На первом этаже расположены рестораны и магазины, а офисные помещения занимают с 3 по 7 этаж. В офисном центре есть подземный гараж и собственная терраса.
Цены:
1. Коворкинг-стол в общем офисном помещении - от 178 евро в месяц
2. Офис без окна (макс. на 2 человека) - от 500 евро в месяц
3. Офис с окнами (макс. на 2 человека) - от 620 евро в месяц
4. Офис с окнами (до 3 человек) - от 800 евро в месяц
5. Офис (3+ чел.) - цена от 1100 евро в месяц.
2. Maakri Kvartal
Адрес: Maaкри, 19/1
Офисное здание высотой более 100 метров в центре Таллинна. В общей сложности, в квартале есть семь коммерческих зданий, с общей арендной площадью 22 000 м2. И 85% подходят для офисных площадей. Для офиса на одном этаже тут можно подобрать помещение до 795 кв.м.
Например, офис площадью 430 кв.м. в этом центре обойдется в 6888 евро. В среднем - 16 евро за м2.
3. Triumph Plaza
Адрес: Нарва-маантеэ, 7
Этот бизнес-центр находится в центре Таллинна. Бизнес-центр Triumph Plaza был построен в 1980 году и полностью реконструирован в 2006 году. На первом этаже расположены магазины, а с 2 по 6 этаж — офисы. На 7 и 8 этаже — квартиры.
Цены:
Офис площадью 28 м2 — 346 евро в месяц
Офис площадью 56 м2 — 756 евро в месяц
4. Tehnopol
Адрес: Теадуспарги, 6/1
Это крупнейший научный парк в странах Балтии, где компаниям предлагают современное офисное пространство площадью от 20 до 2000 м2. Тут снимают офисы для сотрудников такие компании как Skype, Cybernetica, Starship Technologies и Ektaco.
Цены:
За офис площадью 35 м2 тут нужно будет заплатить 375 евро в месяц (10,8 евро за м2). Есть площади и побольше. Например, офис площадью 200 м2 обойдется в 1808 евро в месяц (9 евро за м2), а площадью 720 м2 - в 6192 евро (9,6 евро за м2).
5. Priisle
Адрес: Прийсле-теэ, 18, Уссимяэ, 12/1 и Уссимяэ, 12/2
Этот небольшой бизнес-парк находится в Ласнамяэ. Тут компаниям предлагают арендовать офис от 90 до 2000 м2. Как заявляют на сайте компании, до 2021 года в парке построят 22 000 м2 офисов. Один квадратный метр тут сдается в среднем за 11 евро.
Цены:
Офис площадью 58 м2 — 643 евро
Офис площадью 136 м2 — 1497 евро
Офис площадью 296 м2 — 3560 евро
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6. Laki Ärikeskus
Адрес: Лаки, 12
Этот центр находится в западной части Таллинна. У дома есть три архитектурных крыла, где расположены как офисы, так и производственные и складские помещения. Размеры офисов варьируются от 20 до 400 м2. Как говорят в компании, планировку помещений можно менять в определенных пределах.
Цена: стоимость арендуемых помещений начинается от 4,9 евро за м2, не включая коммунальные платежи, а это в среднем - еще 3-3,5 евро за м2 в месяц.
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7. Workland
Адрес: Хобуяама, 4, Маакри, 25, Пярну-мнт, 12
Офисные площади этой компании разбросаны по всему Таллинну. И в настоящий момент заканчивается строительство еще одного здания. Площадь может меняться в зависимости от потребностей клиента.
Цены от:
320 евро в месяц (за человека)
40 евро в день (за человека)
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