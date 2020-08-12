За 170 лет рыбы в Чудском озере стало в несколько раз меньше

За 170 лет улов в Чудском озере сократился более чем в четыре раза. Рыба из озера не исчезла, но в ее видовом составе и относительной численности различных видов рыб произошли значительные изменения, передает Rus.ERR.
Ученые Эрки Таммиксаар и Кюлли Кангур из Эстонского университета естественных наук взяли за основу своей научной работы все доступные базы данных о численности видов рыбы в Чудском озере и видовом составе. Первая база данных была составлена в 1851-1852 годах.
Из сравнения полученных Бэром результатов с современными данными профессионального рыболовства следует, что в 1850-х годах с одного гектара вылавливали 65 килограмм рыбы ежегодно, а сейчас - 15 кг.