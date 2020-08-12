Ср, 12.08.2020
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За 170 лет рыбы в Чудском озере стало в несколько раз меньше

Чудское озеро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

За 170 лет улов в Чудском озере сократился более чем в четыре раза. Рыба из озера не исчезла, но в ее видовом составе и относительной численности различных видов рыб произошли значительные изменения, передает Rus.ERR.

Ученые Эрки Таммиксаар и Кюлли Кангур из Эстонского университета естественных наук взяли за основу своей научной работы все доступные базы данных о численности видов рыбы в Чудском озере и видовом составе. Первая база данных была составлена в 1851-1852 годах.

Из сравнения полученных Бэром результатов с современными данными профессионального рыболовства следует, что в 1850-х годах с одного гектара вылавливали 65 килограмм рыбы ежегодно, а сейчас - 15 кг.

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