Фото: пользователи интернета высмеяли нелепую планировку этого дома

Фотографии этого узкого и длинного дома из Иллинойса, Америка, разлетелись по всемирной паутине, как снежный ком. Местные жители привыкли к его планировке и необычному виду, но жителям других городов и стран он кажется нелепым.
Пользователи социальной сети TikTok решили, что этот дом - одна сплошная шутка, передает metro.co.uk. «Вероятно, здесь спят стоя», - сказал один пользователь. «Это не дом, это длинный коридор», - считает другой.
Несмотря на свои параметры и необычную планировку, площадь дома довольно внушительная - 148,6 квадратных метра.