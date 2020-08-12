Ср, 12.08.2020
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  • Фото: пользователи интернета высмеяли нелепую планировку этого дома

Фото: пользователи интернета высмеяли нелепую планировку этого дома

Maja Ameerikas.

ФОТО: Kuvatõmmis lehelt Zillow.com.

Пользователи интернета считают, что жить в этом доме просто невозможно, сообщает портал Kodustiil.

Фотографии этого узкого и длинного дома из Иллинойса, Америка, разлетелись по всемирной паутине, как снежный ком. Местные жители привыкли к его планировке и необычному виду, но жителям других городов и стран он кажется нелепым.

Дом в Америке.

ФОТО: Kuvatõmmis lehelt Zillow.com.

Пользователи социальной сети TikTok решили, что этот дом - одна сплошная шутка, передает metro.co.uk. «Вероятно, здесь спят стоя», - сказал один пользователь. «Это не дом, это длинный коридор», - считает другой.

Дом в Америке.

ФОТО: Kuvatõmmis lehelt Zillow.com.

Несмотря на свои параметры и необычную планировку, площадь дома довольно внушительная - 148,6 квадратных метра.

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