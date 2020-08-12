Ср, 12.08.2020
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  • В связи с дракой между заключенными в Тартуской тюрьме возбуждено уголовное дело

В связи с дракой между заключенными в Тартуской тюрьме возбуждено уголовное дело

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

На минувшей неделе в Тартуской тюрьме между заключенными вспыхнула драка, по данному происшествию ведется расследование, возбуждено уголовное дело.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что драка между двумя заключенными произошла 5 августа. Медработник тюрьмы зафиксировал травмы и повреждения у обоих участников инцидента, одного из них пришлось отправить в больницу для проверки состояния здоровья. Травмы пострадавшего оказались неопасными для жизни и в тот же день заключенный был возвращен в тюрьму.

Уголовное расследование выяснит причины происшествия.

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