В связи с дракой между заключенными в Тартуской тюрьме возбуждено уголовное дело

Об этом BNS сообщила пресс-служба МВД, отметив, что драка между двумя заключенными произошла 5 августа. Медработник тюрьмы зафиксировал травмы и повреждения у обоих участников инцидента, одного из них пришлось отправить в больницу для проверки состояния здоровья. Травмы пострадавшего оказались неопасными для жизни и в тот же день заключенный был возвращен в тюрьму.