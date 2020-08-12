Реймаа: складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции

Если сравнить с периодом, когда информирующие о замере скорости таблички устанавливались непосредственно перед фоторадаром, сейчас число нарушений выросло, признал глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа. «Как видят знак, сразу сбрасывают скорость перед камерой, а потом снова начинают превышать, - сказал он. - Складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции, а не для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих». Именно в последние недели на дорогах страны стали фиксировать все больше нарушений. «Какое-то время в дорожном движении наблюдались признаки улучшения, а сейчас на дорогах мы снова наблюдаем рост бескультурья», - сказал Реймаа.