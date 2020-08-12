Реймаа: складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции

На прошлой неделе на въезде в Тарту были установлены таблички, информирующие об использовании камер слежения за скоростью. Это избавило полицейских от необходимости размещать предупреждающие знаки непосредственно перед фоторадаром, пишет Tartu Postimees.
Несмотря на установленные таблички, нарушителей скоростного режима хватает: за неделю передвижная камера слежения за скоростью зафиксировала 185 нарушений. К ним можно добавить и пойманных полицейскими патрулями нарушителей.
Если сравнить с периодом, когда информирующие о замере скорости таблички устанавливались непосредственно перед фоторадаром, сейчас число нарушений выросло, признал глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа. «Как видят знак, сразу сбрасывают скорость перед камерой, а потом снова начинают превышать, - сказал он. - Складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции, а не для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих». Именно в последние недели на дорогах страны стали фиксировать все больше нарушений. «Какое-то время в дорожном движении наблюдались признаки улучшения, а сейчас на дорогах мы снова наблюдаем рост бескультурья», - сказал Реймаа.
Некоторые водители превышали максимально разрешенную скорость на 30-40 км/ч. «В период активного распространения коронавируса мы активно заботились о здоровье окружающих, а теперь мы наблюдаем на дорогах совершенно противоположное поведение», отметил Реймаа. По его словам, многие водители не считаются с другими участниками движения и не соблюдают дистанцию.
В распоряжении Лыунаской префектуры имеется две передвижных камеры контроля скорости, которые каждый день используются в разных частях находящейся в ведении префектуры территории. «Иногда необходим личный контакт с полицией, чтобы провести разъяснительную беседу по факту нарушения», - сказал Реймаа.