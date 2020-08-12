Коронавирус вернулся в Новую Зеландию после 102 дней затишья

Ардерн сказал, что Окленд, крупнейший город страны, будет переведен на уровень предупреждения 3 с полудня среды до полуночи пятницы, что означает, что людей попросят оставаться дома, а бары и многие другие предприятия будут закрыты.

«Эти три дня дадут нам время оценить ситуацию, собрать информацию, убедиться, что у нас широко распространено отслеживание контактов, чтобы мы могли узнать больше о том, как возник этот случай, и принять решение о том, как на него реагировать, как только у нас будет дополнительная информация», - сказал Ардерн на экстренной пресс-конференции поздно вечером во вторник. - «Я знаю, что эту информацию будет очень сложно получить. Мы все надеялись, что снова не окажемся в этом положении. Но мы также подготовились к этому».

Она сказала, что въезд в Окленд будет запрещен, если люди там не живут и не едут домой. Остальная часть страны будет повышена до уровня 2 до пятницы, а это означает, что массовые собрания будут ограничены до 100 человек, и людям нужно будет социально дистанцироваться друг от друга.

Генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд сказала, что инфекции были подтверждены после того, как человек в возрасте 50 лет пошел к своему врачу с симптомами, и у него дважды взяли мазок, оба раза был положительный результат. Затем были протестированы шесть других членов семьи этого человека, и еще были получены еще три положительных результата.