В НХЛ "Тампа" и "Коламбус" выдали кубковый матч продолжительностью 6,5 часов

Первая в истории кубковая победа над "Джекетс" со счетом 3:2 досталась "Молниям" ценой шести с половиной часов тяжелейшего, изнурительного, адского труда в эпохальном марафоне, отмечает NHL.com.

За 150 минут и 27 секунд чистого игрового времени обе команды нанесли 188 бросков в сторону ворот. Эта встреча стала четвертой по продолжительности в истории плей-офф НХЛ. Самым продолжительным был матч "Детройта" и "Монреаля" в 1936 году - овертайм тогда длился 116 минут и 30 секунд.

A historic hockey game comes to an end.@BraydenPoint19 nails the game winner for the @TBLightning in the FIFTH OT. #StanleyCup pic.twitter.com/QxV7T4HEMg — NHL (@NHL) August 12, 2020

Обилие игрового времени позволило обновить несколько эпических рекордов. Защитник "Блю Джекетс" Сет Джонс отыграл более 65 минут и установил рекорд продолжительности нахождения на льду в матче плей-офф НХЛ, побив достижение российского коллеги по амплуа Сергея Зубова (63 минуты 51 секунду в 2003 году).

Голкипер "Коламбуса" Йоонас Корписало сделал 85 сейвов и тоже побил рекорд плей-офф НХЛ, принадлежавший с 1987 года Келли Хруди (73).

А вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 61 бросок и установил клубный рекорд, превзойдя достижение Николая Хабибулина, сделавшего 60 кубковых сэйвов в 2003 году.

Andrei Vasilevskiy makes 61 saves in the overtime win to eclipse Nikolai Khabibulin (60 in Game 6 of the 2003 CQF) for most saves in a #StanleyCup Playoff game in @TBLightning history. #NHLStats pic.twitter.com/OhxFeJmd9A — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 12, 2020