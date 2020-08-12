Участок Вяо-Лагеди Таллиннской окружной дороги сделают более безопасным

Департамент шоссейных дорог планирует к концу текущего года построить на участке Вяо-Лагеди Таллиннской окружной дороги соединительные дороги, строительство будет стоить 2 млн евро. Сейчас одноуровневые перекрестки перестраивают в многоуровневые, пишет Rus.ERR.
Участок Таллиннской окружной дороги между Вяо и Лагеди два года назад сделали четырехполосным. Поскольку для решения вопросов, связанных с земельной собственностью, потребовалось время, до сих пор на участке используются временные решения для движения транспорта.
По словам ведущий инженера-строителя северного региона Департамента шоссейных дорог Виктора Киселева, строительство коллекторных дорог повысит безопасность дорожного движения.