Ср, 12.08.2020
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  • Участок Вяо-Лагеди Таллиннской окружной дороги сделают более безопасным

Участок Вяо-Лагеди Таллиннской окружной дороги сделают более безопасным

Дорожные работы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Департамент шоссейных дорог планирует к концу текущего года построить на участке Вяо-Лагеди Таллиннской окружной дороги соединительные дороги, строительство будет стоить 2 млн евро. Сейчас одноуровневые перекрестки перестраивают в многоуровневые, пишет Rus.ERR.

Участок Таллиннской окружной дороги между Вяо и Лагеди два года назад сделали четырехполосным. Поскольку для решения вопросов, связанных с земельной собственностью, потребовалось время, до сих пор на участке используются временные решения для движения транспорта.

По словам ведущий инженера-строителя северного региона Департамента шоссейных дорог Виктора Киселева, строительство коллекторных дорог повысит безопасность дорожного движения.

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