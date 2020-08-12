Предметы домашнего обихода, которые можно спокойно мыть в стиральной или посудомоечной машине

Meie kodud on täidetud paljude vajalike asjadega, ent kahjuks koguvad need kasutamisega endasse ka mustust. Kui käsi aga küürimisest väsinud, siis heida pilk sellele nimekirjale, et saada teada, milliseid asju võib rahus masinal puhastada lasta. ЗщыешьууыPostimees.
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
1. Пластмассовые игрушки
На пластмассовых игрушках и декоративных фигурках могут собирать пыль и бактерии. Положите их в отсек для столовых приборов в посудомоечной машине, и вскоре они станут такими же чистыми, как раньше.
2. Полки из холодильника
Уборка в холодильнике может вызвать головную боль. Чтобы вам было проще, снимите все полки и обработайте их в посудомойке. Все лучше, чем вручную.
3. Мыльницы и стаканчики для зубных щеток
Мыльницы и держатели для зубных щеток довольно легко покрываются мыльной пеной и потеками зубной пасты. Один цикл в посудомойке - и они чисты!
4. Расчески и щетки для волос
Один из самых простых способов мыть щетки и расчески - отправить их в посудомоечную машину. Только удалите перед этим все волосы, иначе они могут засорить машину.
5. Детали светильников
Пластиковые или металлические плафоны после бережной стирки начинают просто сверкать.
6. Собачьи ошейники
Ошейники и поводки из синтетических волокон можно спокойно мыть на верхней полке посудомоечной машины. Кожаные предметы стирки не любят!
7. Спортивное снаряжение
Наколенники, каппы, мячи для гольфа и воланы для бадминтона - это лишь некоторые предметы спортивного инвентаря, которые можно безопасно мыть в машине. Во время стирки разумнее поместить мелкие предметы в подставку для столовых приборов или в сетку.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
1. Швабра
Вместо того чтобы выбрасывать загрязнившиеся насадки для швабр и покупать новые, стирайте их в стиральной машине при высокой температуре.
2. Автомобильные коврики для ног
Если они не слишком большие и не очень тяжелые, их вполне можно подвергать машинной стирке.
3. Пластиковые шторки для ванны
Занавеску для ванны желательно постирать в стиральной машине, чтобы удалить с нее мыльную пену и плесень. Чтобы она не порвалась, постирайте ее вместе ковриком или полотенцем.
4. Мягкие игрушки
Большинство игрушек отлично чувствуют себя в стиральной машиной и даже с циклами сушки при достаточно низкой температуре воды. Для дополнительной защиты вы можете положить игрушки в наволочку.
5. Коврики для йоги
Если в инструкции по уходу за ковриком не указано иное, его, с большой долей вероятности, можно стирать в стиральной машине.
6. Многоразовые мешки для покупок
Многоразовые тканевые хозяйственные мешки можно стирать в машине рак же, как и остальную одежду.
7. Кухонная утварь из силикона
Силиконовые коврики для выпечки, формы, инструменты, перчатки и другие предметы можно бросить в стиральную машину вместе с обычным бельем.
Источник: Belfast Live.