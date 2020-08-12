Предметы домашнего обихода, которые можно спокойно мыть в стиральной или посудомоечной машине

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

1. Пластмассовые игрушки

На пластмассовых игрушках и декоративных фигурках могут собирать пыль и бактерии. Положите их в отсек для столовых приборов в посудомоечной машине, и вскоре они станут такими же чистыми, как раньше.

2. Полки из холодильника

Уборка в холодильнике может вызвать головную боль. Чтобы вам было проще, снимите все полки и обработайте их в посудомойке. Все лучше, чем вручную.

3. Мыльницы и стаканчики для зубных щеток

Мыльницы и держатели для зубных щеток довольно легко покрываются мыльной пеной и потеками зубной пасты. Один цикл в посудомойке - и они чисты!

4. Расчески и щетки для волос

Один из самых простых способов мыть щетки и расчески - отправить их в посудомоечную машину. Только удалите перед этим все волосы, иначе они могут засорить машину.

5. Детали светильников

Пластиковые или металлические плафоны после бережной стирки начинают просто сверкать.

6. Собачьи ошейники

Ошейники и поводки из синтетических волокон можно спокойно мыть на верхней полке посудомоечной машины. Кожаные предметы стирки не любят!

7. Спортивное снаряжение

Наколенники, каппы, мячи для гольфа и воланы для бадминтона - это лишь некоторые предметы спортивного инвентаря, которые можно безопасно мыть в машине. Во время стирки разумнее поместить мелкие предметы в подставку для столовых приборов или в сетку.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

1. Швабра

Вместо того чтобы выбрасывать загрязнившиеся насадки для швабр и покупать новые, стирайте их в стиральной машине при высокой температуре.

2. Автомобильные коврики для ног

Если они не слишком большие и не очень тяжелые, их вполне можно подвергать машинной стирке.

3. Пластиковые шторки для ванны

Занавеску для ванны желательно постирать в стиральной машине, чтобы удалить с нее мыльную пену и плесень. Чтобы она не порвалась, постирайте ее вместе ковриком или полотенцем.

4. Мягкие игрушки

Большинство игрушек отлично чувствуют себя в стиральной машиной и даже с циклами сушки при достаточно низкой температуре воды. Для дополнительной защиты вы можете положить игрушки в наволочку.

5. Коврики для йоги

Если в инструкции по уходу за ковриком не указано иное, его, с большой долей вероятности, можно стирать в стиральной машине.

6. Многоразовые мешки для покупок

Многоразовые тканевые хозяйственные мешки можно стирать в машине рак же, как и остальную одежду.

7. Кухонная утварь из силикона