Яанус Муракас: руководители ферм вынуждены сами доить коров

Поскольку мы конкурируем с сильными молочными производствам Германии и Северных стран, наша технология должна быть на высшем уровне и очень эффективной. На производстве важно работать масштабно.

Сейчас молочное производство в Эстонии и Латвии работают с очень маленькими объемами. Расходы большие, себестоимость высокая, конкурентоспособность постепенно снижается. Новый завод решит эти проблемы.

Однако по техническому уровню молочной промышленности мы отстаем от запада на 30 лет. Наши голландские инвесторы говорят, что за два года мы сделаем шаг на 30 лет вперед. У нас есть выбор: инвестировать понемногу постоянно и медленно догонять, или сделать 100-миллионную инвестицию и подняться до их уровня.

- Вначале вы сказали, что рыночная цена молока ниже себестоимости, а это значит, что за производство нужно доплачивать. Как в такой ситуации селянин справится?

- Да, селянину сейчас труднее всего. У них постоянно возникает шести-девятимесячный кризис, когда цена на молоко ниже себестоимости. Во время последнего российского кризиса 2014 года, когда Запад ввел санкции, цена на молоко была ниже себестоимости целых 22 месяца! Очень многие фермеры из-за этого ушли в банкротство. Мы знаем, что в сельском хозяйстве зарплаты и так маленькие, жирка мало. В трудное время им нужно как-то помогать.

- В следующем бюджетном периоде Европейского союза дотации селянам увеличатся на треть. Это принесет сектору облегчение?

- Естественно, это хорошая новость для селян, что по дотациям мы приближаемся к центру ЕС. В то же время, тут очень много нюансов, которые заставляют быть осторожными.

Например, новый бюджетный период предусматривает, что 10 процентов сельхоз земель нужно оставить свободными, чтобы жучками и птичкам было, где жить. Это совсем непонятно, поскольку в длительной перспективе мы говорим о нехватке продуктов питания в мире. Кроме того, в Эстонии и без того много лесов и неосвоенных земель.

Таким образом, можно сказать, что у селян один глаз смеется, поскольку дотации увеличиваются, а другой плачет, поскольку увеличиваются и требования и бюрократические обязанности. Тут эстонские политики должны больше объявлять в Европе. Иначе мы окажется, как в Советском союзе, когда говорили, что если на Юге России поспел урожай, то начнем собирать его по всему союзу, хотя у нас все еще только начало созревать.

- Раньше вы очень крепко высказывались на иностранную рабочую силу. Как вы смотрите на тот шум, что украинцев до середины лета не пускали в Эстонию?

- Абсолютное игнорирование иностранной рабочей силы неразумно. Это неизбежное экономические правило, поскольку при некотором уровне жизни мы начинаем от них больше зависеть. Если мы хотим, чтобы наше благосостояние росло и дальше, импорт рабочих рук неизбежен.