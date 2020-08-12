Российская вакцина. ФОТО: Dmitry Kurakin/Dmitry Kurakin/TASS

Первые упаковки российской вакцины от коронавируса будут выпущены в течении двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, но в мире к этому отнеслись с большим скепсисом. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

О регистрации российской вакцины накануне объявил президент Владимир Путин. Он также сообщил, что прививку на стадии испытаний сделала одна из его дочерей, не уточнив ее имени.

«Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для [вакцинации] медиков групп риска», - сказал в среду Мурашко. Вакцинация будет добровольной, в том числе для медиков, подчеркнул министр.

Мурашко также отреагировал на замечания о том, что Россия торопится с внедрением первой в мире вакцины от Covid-19 и идет на неоправданный риск ради улучшения своего имиджа. Зарубежная критика российской вакцины безосновательна и вызвана страхом конкуренции, заявил он.

«Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», - сказал Мурашко.

Западная критика

Объявление России о регистрации вакцины после менее чем двух месяцев испытаний на людях вызвало тревогу среди мировых экспертов в области здравоохранения, пишет агентство Рейтер. По их мнению, без полных результатов испытаний вакцине трудно доверять.

В июле центр им. Гамалеи в Москве завершил испытания первой российской вакцины на добровольцах.

«Россия, по сути, проводит большой эксперимент на уровне населения», - сказала специалист по фармакологическим исследованиям в британской Уорикской бизнес-школе Айфер Али. Столь стремительная регистрация вакцины, по ее мнению, может привести к тому, что возможные побочные эффекты будут выявлены не полностью. Скорее всего, они будут редкими, но могут оказаться тяжелыми, предупредила эксперт.

Специалист Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу высказался гораздо жестче и назвал регистрацию российской вакцины от Covid-19 «безрассудным и глупым решением». «Массовая вакцинация ненадлежащим образом протестированной вакциной неэтична», - заявил он.

Советник президента США накануне Келлиэнн Конуэй заявила, что российская вакцина отстает от разработок США и прошла слишком мало клинических испытаний.

«В США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам. И, как я понимаю из российского объявления, им до нас далеко», - сказала она (цитата по РБК).

Сам президент Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и подают огромные надежды.

В свою очередь главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи выразил сомнения по поводу заявления России о готовности вакцины: «Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи» (цитаты по Интерфаксу).

«Я надеюсь, что русские действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали», - добавил он. По его оценке, вакцина от Covid-19 появится в мире только к концу года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) контактирует с Россией и обсуждает вопрос о возможной предварительной квалификации этой вакцины, заявил пресс-секретарь организации Тарик Ясаревич.

«Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает тщательную проверку и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, собранных в ходе клинических испытаний", - сказал он.

Платформа, на которой создана вакцина, хорошо изучена, создание ее таким способом - наиболее безопасный путь, заявил после этого Мурашко. Платформа, по словам министра, состоит из препаратов, часть которых находится на исследованиях, а часть уже их прошла и получила регистрацию.

Снова больше пяти тысяч случаев

Тем временем число зарегистрированных заражений Covid-19 в России к среде превысило 900 тысяч (902 701).

За сутки выявили 5 102 новых случая заболевания (в Москве - 689). Накануне впервые с конца апреля в отчете оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было меньше пяти тысяч случаев (4 945).

За последние сутки в России умерли 129 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 15 206. Выздоровели 710 298 человек (за сутки - 7 123).

Полсотни детей заразились в лагере

В детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области коронавирусом заразились 52 ребенка и шесть сотрудников, пишет «Коммерсант».

Как рассказал главный санитарный врач области Павел Колесник, двое детей из разных отрядов контактировавли с родителем одного из них, зараженным коронавирусом.

«В круг контактов попали все дети, которые находились на территории лагеря, и весь персонал. Всего было обследовано 144 человека, 120 из них - дети. Все дети чувствуют себя хорошо, клинические проявления в легкой форме только у восьми, у остальных стоит диагноз как носительство», - сказал Колесник.

Смена в лагере в связи со вспышкой коронавируса досрочно завершена. Ивановское управление Следственного комитета России проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Издание не уточняет, что может именно стать основанием для привлечения к ответственности.