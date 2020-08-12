Читатель: почему до сих пор проводится чемпионат Эстонии по футболу, если игрок одной из команд заболел коронавирусом?

В редакцию Rus.Postimees поступило сообщение от одного из читателей, по данным которого, игрок одного из столичных футбольных клубов, выступающего в Премиум-лиге, заболел коронавирусом.
«Почему до сих пор проводится чемпионат Эстонии по футболу, если в одной из команд коронавирусом уже заболел игрок. Как мне известно, речь о «Нымме Калью». Это как?» - поинтересовался читатель.
Как сообщила в своем ответе исполнительный директор «Нымме Калью» Эхте Эаметс, к счастью, данная информация не соответствует действительности.
В Эстонском футбольном союзе (ЭФС) также заверили, что информация о больном коронавирусом игроке «Нымме калью» не соответствует действительности.
«Это ложная информация», - сообщил пресс-секретарь ЭФС Михкель Уйболехт.
На вопрос о том, как будет действовать Союз в случае выявления игрока с коронавирусом, Уйболехт сослался на рекомендации Депаратмента здоровья, разработанные именно для таких случаев.
Так, например, если у игрока или тренера во время тренировки или на соревнованиях появятся симптомы респираторного заболевания - кашель, температура и т. д. - ему следует незамедлительно выдать защитную маску и отправить домой. Затем больному следует связаться с семейным врачом, который, если потребуется, выпишет направление на тест на SARS-CoV-2. Если тест будет негативным, команда может возобновить тренировки и участие в чемпионате. Заболевший игрок может вернуться к тренировкам только после полного выздоровления.
В случае, если тест заболевшего игрока окажется положительным, тренеры и партнеры по команде, которые контактировали с ним за два дня до появления симптомов, должны провести 14 дней в самоизоляции. В случае появления симптомов — связаться с семейным врачом. Игрок, который сдал положительный тест на коронавирус, должен незамедлительно проинформировать об этом свою команду, а та – ЭФС. Больной должен оставаться на домашнем лечении, а при ухудшении здоровья звонить на номер 112.
Помещения, где мог находиться больной, должны быть вымыты и продезинфицированы.
В случае, если коронавирус будет обнаружен у кого-то из членов семьи игроков или тренеров, последние должны сдать тест на SARS-CoV-2. Тренировки и соревнования, в которых принимал участие человек, в семье которого был выявлен больной коронавирусом, приостанавливаются до получения результатов теста на коронавирус. Если результат теста будет отрицательным, команда может вернуться к тренировочному и игровому процессу. Если тест будет положительным, игрок должен незамедлительно проинформировать представителя клуба, а тот — Эстонский футбольный союз.