Момент матча "Спартак" - "Сочи". ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

В первом туре чемпионата России по футболу московский "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" - 2:2. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата из-за судейства. Но теперь передумал. Би-би-си рассказывает, как развивался скандал.

Заявление Федуна опубликовано на сайте клуба. "Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам - всем, кто поддерживал ФК "Спартак - Москва" в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний", - говорится в нем.

Федун призвал Российский футбольный союз "сделать правильные выводы" и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах. "Спартак" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21, сообщил он, "однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".

Что произошло

В первом туре чемпионата России 9 августа "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" - 2:2. После матча владелец клуба пообещал снять клуб с чемпионата из-за того, какие решения принимал судья Василий Казарцев.

За "Спартак" мячи забили Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10-я минута). В составе "Сочи" - Дмитрий Полоз (15-я минута) и Кристиан Нобоа (90-я минута).

Первое неоднозначное решение судьи Казарцева последовало за голом Соболева. Нападающий во время празднования снял футболку, под которой оказалась майка с фотографией его матери, умершей 1 августа. За это он получил желтую карточку.

В регламенте действительно прописано предупреждение за снятие футболки после забитого мяча. Но с учетом обстоятельств многие болельщики обвинили арбитра в неуместном формализме.

Оба мяча сочинцы забили с пенальти.

Сначала судья Казарцев назначил 11-метровый удар из-за контакта защитника красно-белых Павла Маслова с полузащитником сочинцев Кириллом Заикой. При просмотре повтора кажется, что спартаковец сыграл в мяч. Но судья VAR Алексей Еськов вмешиваться в эпизод не стал.

Более скандальным получился второй пенальти, назначенный в ворота "Спартака" в самой концовке матча. На 88-й минуте полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко, опередив защитника "Спартака" Жиго, нанес удар по воротам из штрафной.

Вратарь Александр Максименко справился с ударом, но Казарцев снова указал на точку. Капитану красно-белых Георгию Джикии он объяснил, что Жиго фолил на Немченко. Смотреть повтор судья, как и при первом пенальти, не стал.

Итог можно трактовать по-разному: либо "Спартак" упустил победу, либо "Сочи" вырвал ничью.

Что говорили после матча

"Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать, - заявил после игры "Спорт-экспрессу" владелец "Спартака" Леонид Федун. - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!"

Пресс-служба клуба также опубликовала заявление с критикой работы арбитров. Известно, что отношения между "Спартаком" и судьями складываются очень непросто.

"Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи ВАРа, и без) выносится против "Спартака". Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются", - сказано в заявлении пресс-службы.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции уклонился от ответов на вопросы о судействе.

Что говорил судья

Судья Казарцев в воскресенье удалил свои страницы в соцсетях, куда начали сыпаться проклятия и оскорбления. А вечером в понедельник заявил, что имел все основания назначить пенальти в ворота москвичей.

"Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движения и попал в ногу игроку "Сочи". Его ноги ушли направо, а корпус - налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику", - приводит слова Казарцева "Матч ТВ".

"Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому", - добавил он.

В то же время глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что Казарцев ошибся при назначении второго пенальти.

"В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти", - сказал он.

Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от судейства, а в отношении видеоассистента Еськова будет проведено разбирательство.

По данным "Спорт-экспресса", глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц предложит судьям пройти проверку на полиграфе.

Федун в понедельник заявил, что на матчи российского чемпионата нужно приглашать иностранных судей в качестве видеоассистентов рефери.

"Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира", - сказал Федун ТАСС.

Мог ли "Спартак" сняться с чемпионата?

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов, как и Федун, прибег к слову "клоунада", рассуждая о судействе, но не стал высказываться о возможном отказе команды от дальнейшего участия в турнире.

"Клоунада продолжается. Не жалею ли я, что пришел в "Спартак"? Нет, мне наоборот интересно. Все только начинается. Заявление Федуна? Не комментирую", - заявил он.

Регламент премьер-лиги не подразумевает понятия "сняться с чемпионата". Но в документе описаны ситуации, в которых клуб может быть исключен из розыгрыша по ходу сезона. Нужно сделать что-то из этого списка:

не выполнить требования правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации;

систематически нарушать регламент/решения РФС или лиги;

быть замеченным в подкупе официальных лиц, осуществляющих проведение матча РПЛ;

повторно не явиться на матч.