Фото ⟩ Три дома в Эстонии, которые продаются по заоблачным ценам

Цена: 3 900 000 евро

В доме 10 комнат, из которых семь - спальни. Двухэтажный дом площадью 567,9 квадратных метров расположен на земельном участке площадью 3037 квадратных метров.

Дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

Летняя усадьба Клементиненталь - это жемчужина эстонской деревянной архитектуры, где атмосфера истории и современности гармонично сочетаются друг с другом, создавая элегантное и ухоженное целое. На первом этаже летней усадьбы сохранился подлинный интерьер: элегантные натуральные белые стены, высокие потолки, окна с фрамугами и шпингалетами, оригинальные цельнодеревянные двери и тщательно отреставрированный, дорогой и привлекательный внешне паркет, уложенный елочкой.

Дом в Кадриорге. ФОТО: KV.EE

На первом этаже здания расположены просторный вестибюль и холл, большая комната для переговоров с камином, офисные и рабочие помещения разной площади, кухня и подсобные помещения. В передней и задней части дома есть большие террасы. Каминный зал предлагает уютную и элегантную обстановку для приемов и встреч.

Цена: 3 300 000 евро

Трехэтажный дом площадью 644,7 квадратных метров построен в 2001 году. В доме 12 комнат, из которых четыре - спальни.

Дом в Пирита. ФОТО: KV.EE

Площадь участка, который находится всего в 200 метрах от пиритаского пляжа, 4907 квадратных метров.

Дом в Пирита. ФОТО: KV.EE

Цена: 3 200 000 евро

Огромное здание площадью 2600 квадратных метров построено в 1820 году на земельном участке площадью 63 000 квадратных метров. В трехэтажном доме - 29 комнат.

Мыза Вихтерпалу. ФОТО: KV.EE

Двухэтажное главное здание построено в стиле классицизма, это одна из самых красивых отреставрированных мыз в Эстонии, имеет величественный силуэт с эффектным фасадом, украшенным тремя треугольными фронтонами, и великолепной двойной лестницей.

Мыза Вихтерпалу. ФОТО: KV.EE