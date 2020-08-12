Фото ⟩ Три дома в Эстонии, которые продаются по заоблачным ценам

Цена: 3 900 000 евро
В доме 10 комнат, из которых семь - спальни. Двухэтажный дом площадью 567,9 квадратных метров расположен на земельном участке площадью 3037 квадратных метров.
Летняя усадьба Клементиненталь - это жемчужина эстонской деревянной архитектуры, где атмосфера истории и современности гармонично сочетаются друг с другом, создавая элегантное и ухоженное целое. На первом этаже летней усадьбы сохранился подлинный интерьер: элегантные натуральные белые стены, высокие потолки, окна с фрамугами и шпингалетами, оригинальные цельнодеревянные двери и тщательно отреставрированный, дорогой и привлекательный внешне паркет, уложенный елочкой.
На первом этаже здания расположены просторный вестибюль и холл, большая комната для переговоров с камином, офисные и рабочие помещения разной площади, кухня и подсобные помещения. В передней и задней части дома есть большие террасы. Каминный зал предлагает уютную и элегантную обстановку для приемов и встреч.
Цена: 3 300 000 евро
Трехэтажный дом площадью 644,7 квадратных метров построен в 2001 году. В доме 12 комнат, из которых четыре - спальни.
Площадь участка, который находится всего в 200 метрах от пиритаского пляжа, 4907 квадратных метров.
Цена: 3 200 000 евро
Огромное здание площадью 2600 квадратных метров построено в 1820 году на земельном участке площадью 63 000 квадратных метров. В трехэтажном доме - 29 комнат.
Двухэтажное главное здание построено в стиле классицизма, это одна из самых красивых отреставрированных мыз в Эстонии, имеет величественный силуэт с эффектным фасадом, украшенным тремя треугольными фронтонами, и великолепной двойной лестницей.
Впервые упомянутое в 1586 году поместье Вихтерпалу принадлежало одному из самых известных прибалтийскому немецкому дворянскому роду и играло важную роль в истории Эстонии на протяжении веков. В главном здании усадьбы сейчас размещается роскошный отель, который известен как место проведения свадеб и крупных мероприятий.