Живущая на Сааремаа семья объехала Эстонию на общественном транспорте

Этим летом живущая на Сааремаа семья из четырех человек за 15 дней объехала Эстонию на общественном транспорте, рассказывает Rus.ERR.
«Фактически, в прошлом году у нас был аналог подобного путешествия - мы ездили по Латвии на общественном транспорте», - рассказал Кристьян Каккум в программе Ringvaade suvel на ETV, добавив, что во время того путешествия они проехали почти 1300 км, а этим летом по Эстонии - 1400 км.
Между городами семья передвигалась на автобусах, только из Тапа до Таллинна доехали на поезде: «Поездки на общественном транспорте немного дисциплинируют». Стоимость путешествия на четверых составила 1500 евро.
По словам семьи, одним из самых запоминающихся мест, которые они посетили во время путешествия, был Силламяэ, очаровавший их своим прибрежным променадом и приведенными в порядок сталинскими домами.