Ср, 12.08.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Живущая на Сааремаа семья объехала Эстонию на общественном транспорте

Живущая на Сааремаа семья объехала Эстонию на общественном транспорте

Силламяэ

ФОТО: Meelis Meilbaum

Этим летом живущая на Сааремаа семья из четырех человек за 15 дней объехала Эстонию на общественном транспорте, рассказывает Rus.ERR.

«Фактически, в прошлом году у нас был аналог подобного путешествия - мы ездили по Латвии на общественном транспорте», - рассказал Кристьян Каккум в программе Ringvaade suvel на ETV, добавив, что во время того путешествия они проехали почти 1300 км, а этим летом по Эстонии - 1400 км.

Между городами семья передвигалась на автобусах, только из Тапа до Таллинна доехали на поезде: «Поездки на общественном транспорте немного дисциплинируют». Стоимость путешествия на четверых составила 1500 евро.

По словам семьи, одним из самых запоминающихся мест, которые они посетили во время путешествия, был Силламяэ, очаровавший их своим прибрежным променадом и приведенными в порядок сталинскими домами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ