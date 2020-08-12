Живущая на Сааремаа семья объехала Эстонию на общественном транспорте

«Фактически, в прошлом году у нас был аналог подобного путешествия - мы ездили по Латвии на общественном транспорте», - рассказал Кристьян Каккум в программе Ringvaade suvel на ETV, добавив, что во время того путешествия они проехали почти 1300 км, а этим летом по Эстонии - 1400 км.