ВОЗ ожидает от РФ детальной информации по новой вакцине, а также гарантий ее безопасности

"Российские власти начали общение с ВОЗ по вопросу требований к возможной преквалификации вакцины, произведенной в России. Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулёзное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытании", - говорится в комментарии технических экспертов ВОЗ, поступившем в "Интерфакс".

При этом эксперты ВОЗ подчеркнули, что ускоренная разработка вакцины должна осуществляться в соответствии с установленными процедурами для каждого этапа разработки, чтобы гарантировать, что любая вакцина, которая, в конечном счете, начинает производиться, безопасна и эффективна.

"ВОЗ ожидает получение деталей и всех сопутствующих данных, связанных с разработкой этой вакцины", - заявили в российском представительстве ВОЗ.

При этом там отметили, что любая конечная вакцина станет общественным благом мирового масштаба, и ВОЗ призывает предоставить быстрый, справедливый и равный доступ к вакцинам от коронавируса по всему миру в соответствии с принципом никто не должен остаться в стороне.

"Солидарность - ключ в этом процессе", - заявили в ВОЗ.

Вместе с тем, в ВОЗ заявили, что приветствуют факт регистрации вакцины в медицинском реестре РФ, а также все подвижки в разработке вакцины.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что начиная с января 2020 года, ВОЗ на глобальном уровне направляет и ускоряет процесс разработки вакцины.

"Так как пандемия угрожает жизням людей и экономикам стран, важно продолжить вкладывать средства в разработку лекарственных средств и вакцин, а также ускорение таких разработок, что поспособствует снижению уровня передачи заболевания, сокращению числа заболевших и умерших", - отметили в организации.