Европейские рынки акций растут, несмотря на беспокойство по поводу коронавируса

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Цена бумаг Just Eat Takeaway.com растет на 2,3%. Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com NV зафиксировал рост доналогового убытка в первом полугодии 2020 года на фоне увеличения расходов и сообщил, что интеграция с Just Eat успешно продвигается.