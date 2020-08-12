Европейские рынки акций растут, несмотря на беспокойство по поводу коронавируса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:03 вырос на 0,23% и составил 371,61 пункта. Рост акций банков HSBC Holdings Plc и ABN Amro Bank NV нивелировал падение бумаг технологических компаний и предприятий сферы недвижимости.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,71%, французский CAC 40 - на 0,18%, итальянский FTSE MIB - на 0,37%, испанский IBEX 35 - на 0,13%. Германский DAX снизился на 0,19%.

Участники торгов продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

С начала пандемии СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 20 млн 284 тыс. 882 человек, увеличившись за сутки на 195 тыс. 258, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее этот показатель составлял 227 тыс. 941. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире зафиксировано на уровне 741 тыс. 126 против 736 тыс. 191 по состоянию на утро вторника.

Ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, фиксировалось в Испании в течение июля, сообщила в среду испанская телерадиокомпания РТВЕ. По ее данным, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс во вторник объявил о продлении запрета на проведение мероприятий численностью более 5 тыс. человек, сообщают французские СМИ. Подобный запрет был введен в конце февраля, и теперь он будет действовать до 30 октября.

По словам Кастекса, такие меры приняты из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции.

В США количество новых заражений коронавирусом, по-видимому, снижается, однако также уменьшилось число тестирований на COVID-19, что осложняет сбор данных, говорят эксперты.

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения.

Трейдеры также становятся все более уверены в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае показатель увеличился на 12,3%, а не на 12,4%, как сообщалось ранее, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Относительно июня 2019 года промпроизводство упало на 12,3%. Годовое снижение показателя в мае было пересмотрено до 20,4% с 20,9%.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя в июне в помесячном выражении на 10% и снижения в годовом на 11,5%, сообщает Trading Economics.

Экономика Великобритании во втором квартале 2020 года рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, сообщает Trading Economics.

В центре внимания инвесторов также остается отчетность компаний.

Котировки акций ABN Amro Bank NV подскочили на 6,5%. Нидерландский банк объявил о планах прекратить корпоративное банковское обслуживание за пределами Европы и сосредоточить внимание на Нидерландах и Северо-Западной Европе, зафиксировав чистый убыток во втором квартале на фоне крупных отчислений под обесценение.

Цена бумаг Just Eat Takeaway.com растет на 2,3%. Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com NV зафиксировал рост доналогового убытка в первом полугодии 2020 года на фоне увеличения расходов и сообщил, что интеграция с Just Eat успешно продвигается.