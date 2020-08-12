Из-за требования изоляции эстонские велогонщики не поедут в «Балтийской цепи»

Эстонская сборная по шоссейным велогонкам рассматривает возможность отказаться от участия в традиционного велотура «Балтийская цепь», поскольку Департамент здоровья ввел требование двухнедельной изоляции для троих членов сборной, которые специально для выступления в этой велогонке приехали на родину из своих клубов в зарубежных странах.
Об этом BNS сообщили представители сборной, отметив, что в двухнедельный карантин отправлены Карл Патрик Лаук, Мартин Лаас и Норман Вахтра.
«Лаас, Лаук и Вахтра специально приехали в Эстонию из своих зарубежных клубов ради участия в велотуре „Балтийская цепь”, чтобы эстонская сборная была достойно представлена на этом мероприятии. Эти трое велосипедистов прошли все необходимые тесты в соответствии с требованиями для клубов, зарегистрированных в Международном союзе велосипедистов (UCI). Проведенные для них тесты все без исключения были негативными», - рассказал главный тренер эстонской сборной Яан Кирсипуу.
По его словам, введенное Департаментом здоровья ограничение создает ситуацию, при которой эстонских велосипедистов ставят в неравное положение с велогонщиками других стран. Кроме того, это скажется и на возможности этих велогонщиков принять участие в проходящем на следующей неделе чемпионате Эстонии по шоссейным велогонкам и в стартах чемпионата Европы, куда нашим гонщикам будет не попасть прежде, чем пройдет две недели», - выразил разочарование Кирсипуу.
Поскольку велотур «Балтийская цепь» является состязанием второй категории UCI, его организатор, наряду с требованиями безопасности, установленными Департаментом здоровья, должен еще выполнить и требования, действующие в UCI. В сотрудничестве с ВОЗ разработана таблица рисков по странам мира, в странах с менее высоким риском заболевания ограничительные меры носят рекомендательный характер. Эстония входит в число стран с низким уровнем риска.