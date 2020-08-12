Департамент: риск передачи коронавируса от ученика ученику или учителю невелик

"Новые заболевшие Covid-19 - люди более молодого возраста, от 20 до 29 лет и от 30 до 40. Насколько нам известно сегодня, от ребенка к ребенку инфекция не передается и случаи передачи коронавируса от ребенка взрослому - крайне редкие. Так что, глядя на предстоящую осень и начало нового учебного года, стоит признать, что риск передачи вируса от школьника школьнику или от ученика учителю внутри образовательного учреждения - очень невысок", - заключила Хярма.