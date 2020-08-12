Департамент: риск передачи коронавируса от ученика ученику или учителю невелик

По оценке Департамента здоровья, начало нового учебного года исключает резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом, пишет Rus.ERR.
По словам исполняющей обязанности гендиректора ведомства Мари-Анне Хярма, львиная доля последних заболевших - молодежь, давно достигшая совершеннолетия, а случаи передачи вируса от школьника взрослому - скорее редкость, сообщают в среду радионовости ERR.
"Новые заболевшие Covid-19 - люди более молодого возраста, от 20 до 29 лет и от 30 до 40. Насколько нам известно сегодня, от ребенка к ребенку инфекция не передается и случаи передачи коронавируса от ребенка взрослому - крайне редкие. Так что, глядя на предстоящую осень и начало нового учебного года, стоит признать, что риск передачи вируса от школьника школьнику или от ученика учителю внутри образовательного учреждения - очень невысок", - заключила Хярма.