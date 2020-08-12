Раскрываем схему: мошенники не только обчищают счета, но и берут кредиты

Сергей остался без 2000 евро: «Я слышал о том, что в Эстонии орудуют мошенники, которые звонят людям и представляются работниками банка. Я – разумный человек, я был готов к этому, но…»

Они знали все

Мошенники обработали Сергея по устоявшейся схеме: ему позвонили на телефон с номера, практически один в один совпадающего с номером Swedbank. Сообщили, что обнаружили попытку взлома счета своего клиента и теперь вместе с ним хотят заблокировать счет, чтобы не произошло ничего дурного. «Я никогда не повелся бы на такой развод, но они были очень подготовлены. Во-первых, они сразу обратились ко мне по имени, во-вторых, они сами назвали мне мой личный код. Они даже знали мой признак пользователя и то, что у меня потеря трудоспособности, и я не могу приехать в контору сам», - рассказал Сергей.

А дальше началось самое интересное и, к сожалению, не самое приятное для Сергея: «Я не называл вслух ни одной цифры. Они задавали вопросы, а на телефон стали приходить извещения от Smart-ID. Вопросы были простые, мол, вас зовут так-то? Подтвердите, введя на своем телефоне код. Так я вводил не меньше 13 раз, ни разу не назвав вслух ни одной цифры и только подтверждая ту информацию, которую называли они».

На прощание «работники банка», а их было двое: начала разговор женщина, после которой тут же перезвонил мужчина, решающий технические вопросы, попросили передать службе безопасности банка: «...две лозы. Я так понял, что пороть их нужно».

Каков же результат? Во-первых, со счета Сергея были сняты 2000 евро, которые только что на него поступили – именно поэтому наш читатель уверен, что и в банке имеется утечка информации о клиентах. Во-вторых, от его имени во время разговора пытались взять кредит: «Но тут мне повезло, как человеку с нетрудоспособностью, о чем банк знает, мне в кредите отказали. Иначе ущерб был бы еще больше». В-третьих, на его странице в банке была изменена практически вся контактная и прочая информация. Зачем? Скорее всего, мошенники тянули время, чтобы дождаться решения банка о выдаче кредита.