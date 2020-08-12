Таави Аас: в отличие от Estonian Air компания Nordica вернет деньги государству

Европейская комиссия утвердила решение правительства Эстонии увеличить уставной капитал государственной авиакомпании Nordica и предоставить ей кредит, оказав предприятию помощь на общую сумму в 30 миллионов евро, передает Rus.ERR.
По словам Министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, Nordica не повторит судьбы Estonian Air и вернет деньги государству через 6-7 лет, так как у этих компаний разные бизнес-модели.
«Бизнес-план Estonian Air включал в себя только на полетах из Таллинна и подразумевал, что направлений должно быть как можно больше. У Nordica бизнес-план другой - она в большей мере ориентирована на обслуживание других авикомпаний, и в этом нет бизнес-риска. При этом у этой фирмы также есть возможности для полетов из Таллинна», - сказал Таави Аас.