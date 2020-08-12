Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Белоруссии

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Я говорил со Светланой Тихановской. Она настроена хорошо. Она выскажется о ситуации в скором времени", - написал Линкявичюс в среду в твиттере.
Глава дипломатической службы Литвы заявил, что не обсуждал с Тихановской ее планы на будущее, так как нет стремления форсировать события, подгонять ее. По словам министра, цель удалить ее от непосредственной опасности достигнута, чтобы она воссоединилась с детьми, была в безопасности и могла отойти от пережитого стресса.
Накануне Линкявичус сообщил, что Тихановская приехала в Литву. Позднее выезд Тихановской из Белоруссии официально подтвердил погранкомитет республики.
Президент Литвы Гитанас Науседа в тот же день сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для переговоров с властями Белоруссии. Он сообщил, что обсудил эту идею с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам президента, обсуждались возможности провести встречу ЕС на уровне лидеров или министров по ситуации в Белоруссии.