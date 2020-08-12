Картина дня: мошеннические схемы, туристический сектор замер в ожидании осени и споры вокруг российской вакцины

Раскрываем схему: мошенники не только обчищают счета, но и берут кредиты

«Служба безопасности банка должна найти, кто сливает информацию о клиентах. Полиция могла бы хоть что-то сделать, чтобы это остановить, - пожаловался Сергей Х., ставший одной из жертв мошенников, звонящих по телефону, представляющихся работниками банка и обчищающих счета потерпевших под ноль. – У них была вся информация обо мне. Откуда?» Читать далее...

Коронавирусное приложение будет готово на следующей неделе

На следующей неделе должно быть готово мобильное приложение, с помощью которого люди смогут узнать, соприкасались ли они с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус, сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Блог: российская вакцина в Европе даже не рассматривается

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма поделились последними данными о распространении коронавируса в Эстонии и тем, в какой стадии находится ситуация с вакциной. Читать далее...

Чиновница с гигантской зарплатой убедительно показала класс

Имя нового руководителя Департамента по делам образования и молодежи Уллы Илиссон (46) в последние недели выучила вся Эстония. Необычно большая зарплата – 6900 евро в месяц – нового руководителя в сфере образования, перешедшего из финансового сектора, привлекла невероятно много внимания. Читать далее...

Представитель Estravel: ситуация с сентябрем пока остается непонятной

Насколько вероятно, что туроператоры начнут отменять авиарейсы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на морских курортах Европы? Как реагировать путешественнику на частые изменения ситуации и расширение списка стран с обязательной самоизоляцией? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире представитель турагентства Estravel Мадлена Гринчак.

Яанус Муракас: руководители ферм вынуждены сами доить коров

Руководитель высшего звена с большим стажем, глава молочного хозяйства E-Piim Яанус Муракас беспокоится о качестве нашей рабочей силы: «Мы уже привыкли к тому, что в ресторанах мы не получаем хорошего обслуживания. Мы прощаем парикмахера, если он подстриг нас не так, как мы хотели. Признаки того, что качество нашего обслуживания и продукции может снизиться, отчетливо видны», - приводит его слова Postimees.

Реймаа: складывается впечатление, что люди соблюдают правила только для полиции

На прошлой неделе на въезде в Тарту были установлены таблички, информирующие об использовании камер слежения за скоростью. Это избавило полицейских от необходимости размещать предупреждающие знаки непосредственно перед фоторадаром. Читать далее...

Еще у восьми жителей Эстонии диагностирован COVID-19

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1427 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, восемь проб дали положительный результат. Читать далее...

Неожиданная Елена Скульская: о красоте, о возрасте, о страсти

Писателю, переводчику, драматургу Елене Скульской исполнилось 70 лет. Она из тех женщин, которые не стыдятся возраста, а наоборот, несут его, как знамя. «Когда я занималась журналистикой и брала интервью у Юрия Норштейна, он меня просил не делать его умнее, чем он есть на самом деле. Не надо стараться, говорил он. Нужно сохранить все глупости беседы», - сказала перед началом нашего диалога Елена Григорьевна. Что ж, попробуем, намек поняли!

ЕС допустил введение санкций против тех, кто фальсифицировал выборы в Белоруссии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил во вторник, что анализ отношений ЕС с Белоруссией после президентских выборов может привести к мерам против тех, кто фальсифицировал результаты голосования и применял насилие. Читать далее...

Еврокомиссия одобрила многомиллионную финансовую помощь авиакомпании Nordica

Европейская комиссия утвердила решение правительства Эстонии увеличить уставной капитал государственной авиакомпании Nordica Aviation Group AS (Nordica) и предоставить ей кредит, оказав предприятию помощь на общую сумму в 30 миллионов евро. Читать далее...

Глава МИД Литвы анонсировал скорое заявление приехавшей в его страну Тихановской по ситуации в Белоруссии

Прибывшая в Литву кандидат от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и в скором времени прокомментирует ситуацию, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Читать далее...

Таави Аас: в отличие от Estonian Air компания Nordica вернет деньги государству

Европейская комиссия утвердила решение правительства Эстонии увеличить уставной капитал государственной авиакомпании Nordica и предоставить ей кредит, оказав предприятию помощь на общую сумму в 30 миллионов евро. Читать далее...