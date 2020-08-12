Ср, 12.08.2020
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Попавший в ДТП мотоциклист скончался в больнице

Свеча

ФОТО: Liis Treimann

Полиция 9 августа в 21.13 получила сообщение о ДТП в Ярвамаа в деревне Имавере, где с дороги вылетел мотоциклист. Он получил тяжелые травмы и вчера, 11 августа, скончался в больнице, сообщает Järva Teataja.

ДТП произошло в воскресенье на третьем километре дороги Имавере-Кийгвере, когда ехавший на мотоцикле Yamaha 25-летний мужчина на пологом повороте вылетел с дороги. «Мужчина получил тяжелые травмы и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу, где он от полученных травм скончался», - сказал полицейский Пайдеского отделения Хейго Тамсалу.

Обстоятельства ДТП выяснятся в ходе производства. Мотоциклист в момент аварии был трезв и у него были водительские права соответствующей категории.

По предварительным данным, в момент ДТП на мотоциклисте был шлем.

В этом году в Ярвамаа произошло 21 ДТП, в котором пострадали люди, один погиб.

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