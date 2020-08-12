Люди не заботятся о своей безопасности: полицию встревожили результаты рейда

Во время рейда проверяли защитное снаряжение и знание правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с отсутствием защитного снаряжения. В одном случае велосипедист пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу рассказал, что полиция слегка обеспокоена результатами рейда. Он подчеркнул, что защитное снаряжение чрезвычайно важно именно для водителей легкого персонального транспортного средства и может даже спасти им жизнь.