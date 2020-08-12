Президент Филиппин объявил, что хочет стать подопытным кроликом для российской вакцины от коронавируса

Дутерте похвалил Россию и президента Владимира Путина за то, что они сразу же предприняли меры для спасения человечества, сообщает afp.com.

«Думаю, российская вакцина эффективна и поможет людям. Я намерен стать первым филиппинцем, прошедшим тестирование вакцины, подопытным кроликом», - заявил президент Филиппин.

Пресс-секретарь президента Гарри Рок позже подтвердил, что Дутерте, известный своей любовью к юмору, на этот раз не шутил.

«Ему уже 75 лет, и он готов пожертвовать своей жизнью во благо филиппинцев», - добавил пресс-секретарь.

11 августа российские власти объявили, что у них есть вакцина от коронавируса под названием «Спутник», которая была изготовлена ​​в рекордные сроки.

По данным Российского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, они разработали коронарную вакцину, которая уже прошла клинические испытания. ФОТО: HANDOUT/AFP

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, тесты показали, что вакцина от коронавируса эффективна и безопасна, а у участников эксперимента не выявлено никаких проблем с иммунной системой.

Мурашко добавил, что в России ведется подготовка к массовому производству вакцины. Она будет производиться фирмой «Биннофарм» совместно с Институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалея.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), России следует тестировать вакцину в течение длительного времени, и только в случае положительных результатов ВОЗ сможет ее одобрить.

По данным ВОЗ за июль 2020 года в разных странах мира разрабатываются 165 вакцин от коронавируса. Из них 26 были протестированы на людях, а еще шесть находятся на третьем этапе тестирования - а это значит, что в их эффективности почти уверены.

На Филиппинах у 144 000 человек был диагностирован коронавирус, более 2400 человек умерли в результате вирусного заболевания и почти 69 000 человек выздоровели.

В России у более 903 000 человек диагностирован коронавирус, 15 260 человек погибли, 710 000 выздоровели.