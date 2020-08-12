Что известно о российской вакцине от COVID-19: состав, противопоказания, побочные эффекты

В документе отмечается, что вакцина была зарегистрирована по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения «в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Инструкция подготовлена на основании «ограниченного объема клинических данных» по применению препарата.

«Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2. В состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген того же белка. В качестве вспомогательных веществ используются сахароза, два вида соли, этанол 95%, гексагидрат хлорида магния, полисорбат, вода и химическое соединение «Трис».

Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра. Сначала вводится первый компонент препарата, через три недели - второй. Храниться вакцина должна при температуре не выше 18 градусов Цельсия, но перед применением ее необходимо выдержать при комнатной температуре до полного размораживания. Размороженный препарат хранится не дольше получаса, повторная заморозка не разрешается. После введения вакцины пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медиков.

Согласно инструкции, вакцина имеет возрастное ограничение: ее можно вводить только взрослым от 18 до 60 лет. В Минздраве уже заявили, что готовятся документы для получения разрешения на тестирование препарата на детях. Пока же возраст до 18 лет является противопоказанием «в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности».

Беременным и кормящим препарат тоже противопоказан, «так как его эффективность и безопасность в этот период не изучалась». Противопоказаниями к применению являются гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии. При наличии острых заболеваний и обострении хронических болезней препарат можно вводить спустя 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинация проводится после нормализации температуры.

Если после введения первого компонента вакцины наблюдаются осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов) - второй компонент вводить противопоказано.

Согласно инструкции, препарат следует применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, болезнях легких, астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), у пациентов с метаболическим синдромом, аллергическими реакциями, атопией и экземой. Места, где проводится вакцинация, должны быть оборудованы средствами противошоковой терапии.

Инструкция сообщает, что «Гам-КОВИД-Вак» вызывает образование гуморального и клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, то есть в организме появляются антитела и Т-клетки, «заточенные» на распознавание нового коронавируса, поясняет портал о науке N+1. Тем не менее, данные приведены только в отношении антител: согласно документу, их удалось обнаружить у всех участников испытания.