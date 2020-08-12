Великобритания переживает худшую рецессию в истории

Производительность экономики Великобритании сократилась во втором квартале - с апреля по июнь - на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом в среду, 12 августа, сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).
Как уточняют информагентства, эти цифры свидетельствуют о том, что страна переживает худший спад с начала ведения ONS подобной статистики в 1955 году, пишет Deutsche Welle.
Снижение по итогам первого квартала - с января по март - составляло 2,2 процента. По оценкам экономистов, подобные негативные тенденции на протяжении полугодия позволяют говорить о "технической рецессии".
Канцлер казначейства (министр финансов Великобритании. - Ред.) Риши Сунак заявил телеканалу Sky News: "Сотни тысяч человек потеряли работу - и, к сожалению, в предстоящие месяцы еще многих постигнет та же участь".
На период с апреля по июнь приходится большинство ограничительных мер, которые принимали власти для сдерживания пандемии. Великобритания - это страна с наибольшим числом умерших от коронавируса в Европе, напомнило агентство dpa. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала эпидемии в стране инфицированы 312 789 человек, 46 628 скончались.