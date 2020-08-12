Ср, 12.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей

Эстония может пересмотреть запрет на въезд иностранцев

Эстонская граница.

ФОТО: Kristjan Teedema

Действующие сейчас в странах Балтии запреты на въезд иностранцев из других европейских стран могут быть пересмотрены, сообщил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. 

"Нам придется это опять рассмотреть, сегодня мы неформально говорили с министрами, потому что такими темпами скоро будет 20 стран Евросоюза (ЕС), из которых Литва не захочет впускать людей", - сказал Сквернялис журналистам в среду. 

По его словам, критерии заболеваемости, на основании которых запрещается въезд в Литву иностранцев из государства Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, должны быть пересмотрены сообща с Латвией и Эстонией. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ