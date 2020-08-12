Ср, 12.08.2020
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Союз журналистов Эстонии призывает эстонских политиков оказать давление на Белоруссию

Журналисты подвергаются репрессия в Белоруссии.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Союз журналистов Эстонии (EAL) поддерживает призыв Европейской федерации журналистов и призывает эстонских политиков оказать давление на Белоруссию.

EAL заявил, что поддерживает призыв Европейской федерации журналистов к международному вмешательству в Белоруссии, чтобы положить конец насилию в отношении журналистов и протестующих, передало правление EAL. 

EAL поддерживает свободную честную прессу в Белоруссии и Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), которая представляет их, и осуждает репрессии белорусских властей в отношении журналистов в ходе их работы по информированию белорусов и остальной мир. «Люди имеют право на информацию. Аресты, нападения на журналистов и создание препятствий для них посредством интернет-ограничений недопустимы», - говорится в заявлении EAL.

EAL призывает и эстонских политиков оказать давление на Белоруссию. 

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