Союз журналистов Эстонии призывает эстонских политиков оказать давление на Белоруссию

EAL заявил, что поддерживает призыв Европейской федерации журналистов к международному вмешательству в Белоруссии, чтобы положить конец насилию в отношении журналистов и протестующих, передало правление EAL.

EAL поддерживает свободную честную прессу в Белоруссии и Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), которая представляет их, и осуждает репрессии белорусских властей в отношении журналистов в ходе их работы по информированию белорусов и остальной мир. «Люди имеют право на информацию. Аресты, нападения на журналистов и создание препятствий для них посредством интернет-ограничений недопустимы», - говорится в заявлении EAL.