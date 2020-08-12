Финляндия вводит принудительный карантин и тестирование для некоторых категорий приезжих

Министр Финляндии по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) в понедельник сообщила о значительном ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса. В дальнейшем пассажиров, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, будут отправлять на принудительный карантин. Также, по необходимости, они будут в обязательном порядке проходить тест на коронавирус.

С данным решением связано, однако, много открытых вопросов. На некоторые из них отвечает начальник отдела в Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Туйя Кумпулайнен.

Как будет оформляться решение о принудительном карантине в аэропортах и портах?

На каждого пассажира будет оформляться отдельное решение, которое подписывает врач-инфекционист. В анкете будут указаны имя и контактные данные человека. То есть, речь не идет о массовом решении на всех анонимных пассажиров самолета.

Какие страны попадут в список стран с высоким риском заражения?

Большинство стран мира и Европы теперь входят в этот список. Всех пассажиров невозможно будет проверять. Меры будут проводиться в отношении пассажиров из тех стран, где зафиксированы высокие показатели заражения коронавирусом.

Например, тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась во многих Балканских странах. Классификация степени риска в разных странах находится на стадии разработки, и данные будут поступать от Ведомства здравоохранения и социального развития THL.

На чем будет основываться решение о карантине? Должно ли быть зафиксировано заражение коронавирусом? Или достаточно того, что человек подвергся риску заражения?

Нет, факт заражения не нужен. Достаточно подозрения или риска, что вирус может попасть в Финляндию вместе с пассажиром. Например, в самолете из Скопье среди 150 пассажиров оказалось 26 человек с COVID-19. При таком показателе всех людей, находившихся в самолете, можно отправить на карантин. Заболевшие помещены в изоляцию на основе закона об инфекционных заболеваниях.

Карантин является наиболее эффективным методом сдерживания распространения коронавируса, так как человек в течение нескольких недель не имеет никаких контактов с другими людьми. Если человек во время карантина заболевает, то он не будет заражать других.

Когда новые правила вступят в силу в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах?

На определение уровня риска в разных странах уйдет некоторое время. В аэропортах легче будет ужесточить контроль, чем в морских портах. Например, из Эстонии приезжают люди как из безопасных с точки зрения коронавируса стран Балтии, так и из стран с высоким риском, например, из Беларуси. Пока мы не знаем, как таких людей будут выделять из общей массы пассажиров.

Правительство обсудит вопросы здоровья и безопасности в среду и четверг. В частности, ожидается решение по защитным маскам.

Будут ли всех, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, проверять на коронавирус?