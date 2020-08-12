Финляндия вводит принудительный карантин и тестирование для некоторых категорий приезжих

В Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии говорят, что на первых порах на принудительный карантин будут отправлять пассажиров из стран с высоким риском заражения коронавирусом, пишет Yle.
Министр Финляндии по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) в понедельник сообщила о значительном ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса. В дальнейшем пассажиров, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, будут отправлять на принудительный карантин. Также, по необходимости, они будут в обязательном порядке проходить тест на коронавирус.
С данным решением связано, однако, много открытых вопросов. На некоторые из них отвечает начальник отдела в Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Туйя Кумпулайнен.
Как будет оформляться решение о принудительном карантине в аэропортах и портах?
На каждого пассажира будет оформляться отдельное решение, которое подписывает врач-инфекционист. В анкете будут указаны имя и контактные данные человека. То есть, речь не идет о массовом решении на всех анонимных пассажиров самолета.
Какие страны попадут в список стран с высоким риском заражения?
Большинство стран мира и Европы теперь входят в этот список. Всех пассажиров невозможно будет проверять. Меры будут проводиться в отношении пассажиров из тех стран, где зафиксированы высокие показатели заражения коронавирусом.
Например, тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась во многих Балканских странах. Классификация степени риска в разных странах находится на стадии разработки, и данные будут поступать от Ведомства здравоохранения и социального развития THL.
На чем будет основываться решение о карантине? Должно ли быть зафиксировано заражение коронавирусом? Или достаточно того, что человек подвергся риску заражения?
Нет, факт заражения не нужен. Достаточно подозрения или риска, что вирус может попасть в Финляндию вместе с пассажиром. Например, в самолете из Скопье среди 150 пассажиров оказалось 26 человек с COVID-19. При таком показателе всех людей, находившихся в самолете, можно отправить на карантин. Заболевшие помещены в изоляцию на основе закона об инфекционных заболеваниях.
Карантин является наиболее эффективным методом сдерживания распространения коронавируса, так как человек в течение нескольких недель не имеет никаких контактов с другими людьми. Если человек во время карантина заболевает, то он не будет заражать других.
Когда новые правила вступят в силу в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах?
На определение уровня риска в разных странах уйдет некоторое время. В аэропортах легче будет ужесточить контроль, чем в морских портах. Например, из Эстонии приезжают люди как из безопасных с точки зрения коронавируса стран Балтии, так и из стран с высоким риском, например, из Беларуси. Пока мы не знаем, как таких людей будут выделять из общей массы пассажиров.
Правительство обсудит вопросы здоровья и безопасности в среду и четверг. В частности, ожидается решение по защитным маскам.
Будут ли всех, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, проверять на коронавирус?
Всех пассажиров рейсов из стран с высоким риском распространения коронавируса будут отправлять на тесты, как это делается сейчас. Власти изучают эпидемиологическую ситуацию в разных странах, и на основе данной информации принимают решения.
Остальным пассажирам тесты будут делать выборочно. На массовое тестирование пока нет возможностей, так как ресурсы тестирования и так ограничены, и система перегружена.
Можно ли человека принудительно отправить на тест?
Да, можно. Решение о принудительном тесте принимает врач-инфекционист.
Если результат теста негативный, освобождает ли это человека от принудительного двухнедельного карантина?
Нет, не освобождает. Если результат теста сегодня негативный, завтра он может быть положительным. В момент проведения теста человек может быть инфицирован, но болезнь проявится только через несколько дней после инкубационного периода.
Как обязательный карантин будет осуществляться в отношении пассажиров круизных судов?
Здесь много открытых вопросов. Как выделить людей из стран с высоким риском заражения? Как получить информацию о них? С авиапассажирами это будет легче сделать.
Будет ли карантин касаться профессиональных водителей грузовых машин?
Властям необходимо будет оценить, через какие страны проехал данный грузовик, сколько времени он провел в пути. Если грузовик отправился в путь за много дней до въезда в Финляндию и водитель не заболел, или если машина приехала в Финляндию через безопасные страны, риск уменьшается.
Как будут компенсироваться финансовые потери от карантина?
Человек, отправленный решением финских властей на официальный карантин, может получить специальное пособие от Kela, которое покрывает потери заработка. Добровольный карантин не дает права на это пособие.
Как будет организован и кто оплачивает принудительный карантин иностранного пассажира?
Человек сам оплачивает проживание во время карантина. На практике речь идет о двухнедельном пребывании в гостинице. Это общемировая практика.
Как будет контролироваться соблюдение обязательного двухнедельного карантина?
В дело может вмешаться врач-инфекционист, но полицейского контроля в Финляндии нет. Мы должны доверять людям в том, что они будут соблюдать карантин. Власти могут узнать о нарушении карантина, если кто-то им об этом сообщит, или же путем выборочных тестов. Несоблюдение карантина наказывается штрафом или лишением свободы сроком до трех месяцев. Но важны не санкции, а осознание того, что ситуация по-настоящему серьезная. Нельзя идти в бар, если приехал из зоны риска.
Сколько людей, по оценке министерства, будут в ближайшие месяцы отправлены на принудительный карантин?
Это зависит от классификации стран с риском заражения, которая в данный момент разрабатывается. Мы примерно знаем, сколько авиарейсов из каких стран прилетает в Финляндию. На основе этой информации власти могут оценить, сколько людей будут отправлены на карантин. С наземным транспортом будет сложнее, но самая трудная ситуация будет с портами. Мы не знаем, откуда приехали пассажирские автомобили и грузовики.