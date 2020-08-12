Тест на коронавирус жителя Эстонии оказался ложноположительным

Хотя жаловавшийся на слабость и доставленный в Валгаскую больницу на машине скорой помощи пожилой человек в понедельник сдал в больнице положительный тест на коронавирус, повторные тесты показали, что у него нет коронавируса, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Первую пробу взяли в Валгаской больнице в понедельник. Тест показал положительный результат. Из Валга в тот же день пожилого пациента перевели в Клинику Тартуского университета.
В тартуской больнице ему сделали новые тесты. Как вчерашний, так и сделанный сегодня утром тесты показали, что у пациента нет коронавируса. «Оба теста на коронавирус были отрицательными», - подтвердила старшая медсестра Валгаской больницы Анастасия Орг.