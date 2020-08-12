Тест на коронавирус жителя Эстонии оказался ложноположительным

Хотя жаловавшийся на слабость и доставленный в Валгаскую больницу на машине скорой помощи пожилой человек в понедельник сдал в больнице положительный тест на коронавирус, повторные тесты показали, что у него нет коронавируса, пишет Lõuna-Eesti Postimees.