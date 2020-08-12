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Прирост числа заразившихся в некоторых странах Европы ускоряется, в Брюсселе вводят обязательное ношение масок, в западных странах критикуют заявление Путина о регистрации российской вакцины. Главное о пандемии коронавируса на сегодня.

Люди в масках на Гран Пляс с Брюсселе Reuters "Ношение масок обязательно!" Новый рост числа заражений заставляет Бельгию и другие страны Европы снова вводить меры борьбы с вирусом

Прирост числа заразившихся в некоторых странах Европы ускоряется; в Брюсселе вводят обязательное ношение масок, в Британии - больше 1100 положительных тестов за день; в Австралии собираются поместить участников теннисного турнира в "пузыри безопасности"; в западных странах критикуют заявление Путина о регистрации российской вакцины. Главное о пандемии коронавируса на сегодня.

Число погибших от Covid-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, 12 августа превысило 740 тысяч. Число заражений быстро растет и достигло 20,3 млн, причем на деле им может быть гораздо больше, поскольку число выявленных заражений - это производное от числа тестов, но далеко не все страны имеют возможности проводить массовое тестирование.

Маски в столице ЕС

В столице Бельгии и Евросоюза Брюсселе со среды вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

Среднее число заражений в Бельгии превысило 50 случаев на 100 тысяч человек в течение последней недели, и некоторые страны Евросоюза уже вернули ограничения или запреты на въезд из этой страны.

С понедельника обязательное ношение масок в наиболее людных районах ввел Париж; во Франции и ее столице тоже снова растет число заражений коронавирусом. В среду французские власти сообщили, что полицейские смогут в ближайшее время проверять, носит ли население маски.

Китай приоткрывает двери

шеф-повар в китайском ресторане Getty Images

Китай с сегодняшнего дня ослабляет ограничения на въезд из 36 европейских стран, включая Британию, Германию и Францию. Эти ограничения были введены в марте и фактически запрещали въезд в страну из Европы, даже тем, у кого были вид на жительство и разрешение на работу в Китае.

Въезд был разрешен только квалифицированным зарубежным работникам, возвращающимся в Китай, и только по особым приглашениям.

Возвращение в Китай и сейчас будет связано со сложностями - все визы и другие документы на въезд, выданные до начала пандемии, были аннулированы. Однако для подачи документов на визу в Китай европейцам специального приглашения теперь не потребуется.

Все приезжающие из-за рубежа по-прежнему обязаны пройти 14-дневный карантин. К тому же в Китай будет сложно купить авиабилет, поскольку в марте количество рейсов в страну и из нее серьезно сократилось, а билеты поднялись в цене.

Ситуация с коронавирусом в Китае сравнительно благоприятная. Сегодня во всей стране - 761 пациент с Covid-19. Выздоровели 79 тысяч человек.

Однако в среду правительство объявило об обнаружении повторного заражения коронавирусом. В городе Цзинчжоу, в провинции Хубэй, вирус был обнаружен у 68-летней женщины, которая уже заразилась им в марте и с тех пор успела поправиться.

В заявлении местного правительства отмечается, что свидетельств передачи вируса после повторного заражения нет.

Скепсис по поводу российской вакцины

Официальные лица разных стран комментируют заявление Владимира Путина о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, и суть многих из этих комментариев: Путин слишком поспешил со своим заявлением.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk сказал, что российская вакцина не прошла необходимые испытания.

"Это может быть опасно - поспешить с вакцинацей миллионов, если не миллиардов людей, потому что это может убить веру в вакцину, если что-то пойдет не так /.../ Я был бы очень рад, если б появилась первичная хорошая вакцина, но, исходя из того, что мы знаем - а в том-то и фундаментальная проблема, что русские мало что рассказывают - эта вакцина не протестирована в достаточной степени", - сказал министр Шпан.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи в интервью National Geographic, которое будет полностью опубликовано в четверг, сказал, что он не видел никаких подтверждений, что российская вакцина готова к широкому применению. Фаучи "имеет серьезные сомнения", что россияне должным образом протестировали вакцину и доказали ее эффективность и безопасность.

Министр здравоохранения США Алекс Азар в телеинтервью напомнил, что вакцина должна испытываться в течение довольно долгого времени на многих тысячах добровольцев. По словам Азара, в США вакцина будет готова предположительно к конце года: "Задача не в том, чтобы быть первым. Задача в том, чтобы получить безопасную и действенную вакцину".

Рекордный обвал британской экономики: минус 20%

Паб в Шотландии открылся после карантина PA Media Потребление постепенно оживает, однако за углом притаилась новая беда - безработица

Островная Британия, закрывшаяся на карантин позже других европейских стран, оказалась антигероем не только на медицинском фронте, где она уверенно остается одним из лидеров по показателю смертности в эту пандемию. Теперь она побила еще и экономический антирекорд.

Экономика Британии, которой менее чем через полгода предстоит шок от разрыва с ЕС - ее крупнейшим рынком и второй по размерам экономикой мира после США, рухнула на 20% за три месяца второго квартала. На апрель, май и июнь как раз пришлись самые жесткие ограничения на передвижение людей, что задушило потребление - двигатель экономического роста в развитых странах.

Такую цену за карантин не платила ни одна крупная экономика мира.

В США квартальное падение оказалось вдвое меньше - 9,5%, а в Китае, первым принявшем удар пандемии, и вовсе был отмечен рост, пусть и скромный - на 3,2%. ВВП Германии сократился примерно на 10%, а 27 стран Евросоюза в целом - на 12%. Даже в Испании, самой пострадавшей стране ЕС, выпуск и потребление упали на 18,5%, что делает Британию рекордсменом в Старом Свете.

И пусть деловая активность начала оживать в последнем месяце квартала вслед за ослаблением карантина, худшее далеко не позади.

Основная проблема теперь - скрытая безработица. Значительное количество зомби-сотрудников британских компаний числятся трудоустроенными, но ничего не делают и получают зарплату из денег налогоплательщиков. Эта затратная антикризисная госпрограмма скоро завершится, и далеко не все сохранят места, как только бремя оплаты труда вернется к работодателям.

В пропасть грядущего кризиса позволяет заглянуть зияющая полумиллионная дыра в статистике рынка труда. Число безработных за последний квартал выросло на рекордные 220 тысяч человек. Однако налоговые органы сообщают, что с марта из платежных ведомостей работодателей исчезли целые 700 тысяч работников.

Они пока не числятся безработными по ряду причин (например, не ищут работу, получили устное обещание, что за ними сохранят место и т.д.) и потому не попадают в официальную категорию неустроенных при ежеквартальном опросе, на основе которого рассчитывается безработица. Но в реальной жизни доходы их упали или вовсе исчезли, что чревато сокращением потребления и дальнейшими проблемами для британской экономики.

Мельбурн ночью Reuters В агломерации Мельбурна снова введен комендантский час

Теннис в пузырях

Организаторы теннисного Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - одного из четырех главных теннисных турниров года - объявили, что участники турнира, чтобы успеть акклиматизироваться и при этом не сидеть в двухнедельном карантине, смогут шесть недель в декабре-январе, до начала соревнований, провести в пяти изолированных "пузырях биобезопасности" в пяти разных городах страны.

Организаторы Australian Open надеются провести его в январе как обычно - с болельщиками на трибунах, хотя и ожидают, что их будет раза в два меньше, чем на последнем турнире.

Между тем число заражений коронавирусом в двух штатах Австралии - Виктории и Новом Южном Уэльсе - в последнее время тоже снова подскочило, и в Мельбурне, где проходит турнир, до середины сентября введен комендантский час с 8 вечера до 5 утра и другие ограничения.

Вирус на упаковках

В соседней Новой Зеландии тем временем выясняют, каким образом могла заразиться коронавирусом семья из четырех человек в городе Окленд. Эти люди не ездили за границу и не контактировали с иностранцами, а случаев передачи вируса внутри страны в Новой Зеландии не было уже больше трех месяцев.

Медики выясняют, не мог ли один из членов семьи подхватить вирус с упаковок импортных товаров на складе-холодильнике, где он работает.

В Окленде и по всей стране тем временем снова введены ограничения на перемещение людей и власти готовятся протестировать десятки тысяч человек, чтобы остановить распространение вируса.

Китайцы тоже сообщают о подозрениях насчет вируса на упаковках. Власти портового города Яньтай сообщили, что нашли коронавирус на пачках замороженной еды, прибывшей транзитом из северного китайского порта Далянь.