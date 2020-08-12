Ср, 12.08.2020
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  • Пятиконечные звезды на мемориале жертвам коммунизма нарисовали дети

Пятиконечные звезды на мемориале жертвам коммунизма нарисовали дети

Вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги.

ФОТО: Raul Mee

Полиция установила личности людей, которые в конце мая нацарапали пятиконечные звезды на мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне. Поскольку нарушителями оказались дети, уголовное производство было закрыто, пишет Rus.ERR.

"Деяние совершили недееспособные лица, и уголовное производство с разрешения прокуратуры прекращено", - сообщила в среду ERR старший следователь Ида-Харьюского отделения полиции Кристи Варес.

В Пыхьяской окружной прокуратуре пояснили, что звезды на мемориале нацарапали дети младше 14 лет, в связи с чем их невозможно привлечь к ответственности в рамках уголовного производства. "Соответственно, у прокуратуры и полиции в данном случае нет иной возможности, кроме прекращения производства", - сообщили в прокуратуре.

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