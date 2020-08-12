Пятиконечные звезды на мемориале жертвам коммунизма нарисовали дети

Полиция установила личности людей, которые в конце мая нацарапали пятиконечные звезды на мемориале жертвам коммунизма на Маарьямяги в Таллинне. Поскольку нарушителями оказались дети, уголовное производство было закрыто, пишет Rus.ERR.
"Деяние совершили недееспособные лица, и уголовное производство с разрешения прокуратуры прекращено", - сообщила в среду ERR старший следователь Ида-Харьюского отделения полиции Кристи Варес.
В Пыхьяской окружной прокуратуре пояснили, что звезды на мемориале нацарапали дети младше 14 лет, в связи с чем их невозможно привлечь к ответственности в рамках уголовного производства. "Соответственно, у прокуратуры и полиции в данном случае нет иной возможности, кроме прекращения производства", - сообщили в прокуратуре.