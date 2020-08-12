Записи с камер видеонаблюдения: в Таллинне орудовал топливный вор и серийный мошенник

Так, мужчина выставил на продажу в интернете товар, но на самом деле не собирался передавать покупателю товар или возвращать уплаченные за него деньги. Также он систематически занимался кражей топлива.

По словам ведущего уголовное производство окружного прокурора Юргена Хюва, мужчина выставлял на продажу в интернете различный товар, который он на самом деле не собирался отправлять покупателям.

«В соцсетях как Facebook и сайтах как Okidoki мужчина продавал преимущественно мобильные телефоны, автомобильные шины и диски. Покупатель переводил деньги, но желаемый товар не получал. У мужчины его не было и он не планировал его передавать покупателю», - объяснил Хюва.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в 21 эпизоде ​​мошенничества, при этом размер ущерба в отдельных случаях составлял несколько сотен евро. «В ходе расследования нам удалось установить 21 пострадавшего, которые обратились в полицию», - сказал прокурор.

Также мужчину обвиняли в присвоении и кражах. «Так, мужчина не вернул лизинговой компании после завершения договора находящийся в его пользовании автомобиль и присвоил себе мобильный телефон и автомобиль бывшего работодателя, последний он в свою очередь продал третьей стороне», - добавил прокурор.

Также прокуратура обвиняла его в систематическом вождении без водительских прав и также он неоднократно заправлялся на таллиннских заправках и не платил за топливо.

Также его обвиняли в незаконном использовании личности другого человека: использовал в объявлении имя и данные банковского счета друга, чтобы упростить совершение мошенничества.

Мужчина ранее был осужден за преступления против собственности. «Очевидно, что мужчина продолжил совершать преступления и не сделал выводов, поэтому прокуратура потребовала для него реального тюремного заключения», - сказал Хюва. Суд с этим согласился и приговорил его к почти трем с половиной годам тюрьмы.