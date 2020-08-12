В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

Инцидент произошел на подъездах к Стоунхейвену. Полиция обследовала место происшествия в районе 09.43 по местному времени. Кроме того, к району крушения оперативно прибыли несколько машин скорой помощи и вертолет для транспортировки пострадавших. По предварительной версии, причиной ЧП стал оползень, вызванный сильными дождями в регионе и подтоплениями, передает Deutsche Welle.

Состав состоял из двух локомотивов и четырех вагонов, известно, что в поезде находились шесть пассажиров и шесть железнодорожных сотрудников. Точное число раненых устанавливается.