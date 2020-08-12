Сб, 15.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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Блог, фото, видео ⟩ Белоруссия: Лукашенко предлагает уволить рабочих, вышедших на митинги
Седьмой день протестов в стране

В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. 

Главные события субботы, 15 августа в Белоруссии:

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.

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