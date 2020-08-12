Блог, фото, видео ⟩ Белоруссия: Лукашенко предлагает уволить рабочих, вышедших на митинги
В Республике Беларусь проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства.
Главные события субботы, 15 августа в Белоруссии:
- В городах Белоруссии проходят многочисленные протесты уже седьмой день, в Минске прошло прощание с Александром Тарайковским, который, по мнению МВД Беларуси, погиб от взрыва самодельной бомбы, по мнению Conflict Intelligence Team, был застрелен спецназовцем.
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- Видео с места гибели протестующего в Минске доказывает, что он погиб от выстрела спецназовца
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- «Он делал все ради семьи и пошел на митинг из-за этого». Что говорят близкие протестующего, который погиб в Минске
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- Bloomberg: окружение Лукашенко интересовалось возможностью его бегства в Россию
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- Лукашенко отказался от диалога с оппозицией через зарубежных посредников
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- В Минске задержали 16-летнего и избили его до полусмерти: после выхода из комы он рассказал о пытках со стороны ОМОНа
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- Художник Лоскутов продал за рекордные три миллиона посвященную Белоруссии «дубинопись»
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.